На газопроводе в оккупированном Луганске произошел мощный взрыв 1 18.06.2021, 12:23

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Видеофакт.

В ночь на пятницу, 18 июня, в оккупированном Луганске произошел взрыв с последующим горением. Инцидент произошел на газопроводе, без газа остались 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект, сообщает zn.ua со ссылкой на пресс-службу ГП "Луганскгаз".

"Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего возникло сильное возгорание. В результате инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект", - говорится в сообщении.

Возгорание удалось ликвидировать в 6:30. Сейчас в месте происшествия проходят ремонтно-восстановительные работы.

"На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причину взрыва устанавливают", - сообщили в пресс-службе ГП "Луганскгаз".

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