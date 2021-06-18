На газопроводе в оккупированном Луганске произошел мощный взрыв

На газопроводе в оккупированном Луганске произошел мощный взрыв1
- 18.06.2021, 12:23
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Видеофакт.
В ночь на пятницу, 18 июня, в оккупированном Луганске произошел взрыв с последующим горением. Инцидент произошел на газопроводе, без газа остались 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект, сообщает zn.ua со ссылкой на пресс-службу ГП "Луганскгаз".
"Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего возникло сильное возгорание. В результате инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект", - говорится в сообщении.
Возгорание удалось ликвидировать в 6:30. Сейчас в месте происшествия проходят ремонтно-восстановительные работы.
"На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причину взрыва устанавливают", - сообщили в пресс-службе ГП "Луганскгаз".