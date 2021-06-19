Украина и Польша скоординировали позиции по противодействию «Северному потоку-2» 19.06.2021, 15:26

Министры иностранных дел обсудили вместе российский проект.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим польским коллегой Збигневом Рау на полях Анталийского дипломатического форума. Дипломаты обсудили строительство российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Министры подтвердили, что российский проект «Северный поток-2» несет угрозу для безопасности обеих стран и Европы в целом. Дипломаты скоординировали позиции по противодействию его воплощению.

Кулеба также выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

«Дмитрий Кулеба обсудил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепления обороноспособности нашего государства», - говорится в сообщении.

Отметим, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудили сотрудничество двух стран по борьбе с угрозой для энергетической безопасности Европы. В частности они обсудили противостояние «Северному потоку-2».

Как отмечает Дмитрий Кулеба, условием запуска «Северного потока-2» должно быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

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