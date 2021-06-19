Возможен ли в России дворцовый переворот? 1 19.06.2021, 20:10

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Фото: Bloomberg

Мнение экспертов.

Зачем Путин опять соврал про Навального? Провалы в памяти или политическая целесообразность? Как президенты США и России разделили дивиденды от встречи в Женеве. Ковид наступает. Мэрия Москвы закрывает фан-зоны для футбольных болельщиков. Какой эффект даст принудительная вакцинация населения? 80 лет назад война пришла в СССР. Как избежать уголовного наказания по факту принятия Госдумой новых законов, касающихся военной истории?

Журналист «Радио Свобода» Мумин Шакиров подводит итоги недели с историком Андреем Зубовым, с публицистом Марком Солониным, с американистом Александрой Филиппенко, с политтехнологом Аббасом Галлямовым и врачом-неврологом Семеном Гальпериным.

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