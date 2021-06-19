закрыть
19 июня 2021, суббота, 20:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Возможен ли в России дворцовый переворот?

1
  • 19.06.2021, 20:10
  • 2,162
Возможен ли в России дворцовый переворот?
Фото: Bloomberg

Мнение экспертов.

Зачем Путин опять соврал про Навального? Провалы в памяти или политическая целесообразность? Как президенты США и России разделили дивиденды от встречи в Женеве. Ковид наступает. Мэрия Москвы закрывает фан-зоны для футбольных болельщиков. Какой эффект даст принудительная вакцинация населения? 80 лет назад война пришла в СССР. Как избежать уголовного наказания по факту принятия Госдумой новых законов, касающихся военной истории?

Журналист «Радио Свобода» Мумин Шакиров подводит итоги недели с историком Андреем Зубовым, с публицистом Марком Солониным, с американистом Александрой Филиппенко, с политтехнологом Аббасом Галлямовым и врачом-неврологом Семеном Гальпериным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин