Глава НАТО и премьер Британии требуют освободить белорусских политзаключенных 5 2.06.2021, 20:45

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Фото: Henry Nicholls / Reuters

Они также призвали дать полное объяснение инциденту с самолетом Ryanair.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг призвали режим Лукашенко освободить политических заключенных и предоставить полное объяснение инцидента с чрезвычайной посадкой в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией председателя британского правительства по итогам его сегодняшних переговоров в Лондоне с главой НАТО.

«Они осудили недавние действия, предпринятые Беларусью по аресту Романа Протасевича и [его девушки, гражданки РФ] Софии Сапеги. Они согласились с тем, что белорусский режим должен освободить политических заключенных и предоставить полное объяснение произошедшего», - говорится в заявлении.

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