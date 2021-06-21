В Бресте снова нашли уникальные еврейские мацевы 1 21.06.2021, 17:16

3,948

Мацевы обнаружили в строительной траншее.

В Бресте снова нашли уникальные еврейские мацевы. Свидетелем очередной подобной находки в районе улиц Пушкинская и Пивоварная стал, как передает «Радыё Рацыя», местный житель Сергей:

– Вчера, возвращаясь домой, я заметил траншею. Может я бы прошел мимо и не обратил внимание, но прямо перед моим носом была большая плита с еврейскими надписями. Обойдя эту траншею я насчитал с десяток таких надгробных плит, сваленных в кучу.

По информации проекта Brest Stories Guide, посвященного в том числе Брестской еврейской общине, на месте нынешнего стадиона «Локомотив» находилось еврейское кладбище. Существовало кладбищ там с 1835 года и примерно до начала 1950 -ых годов, начиная с которых мацевы стали использовать для хозяйственных потребностей. В 1970-м году остатки кладбища окончательно похоронили под строением упомянутого стадиона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».