В одну из крупнейших дверных компаний «Юркас» пришли силовики 24 22.06.2021, 17:23

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Сейчас внутри здания заперто много людей, никого не выпускают.

Сегодня днем в одну из крупнейших дверных компаний Беларуси пришли силовики. Об этом Onliner рассказал работник организации. Мужчина сообщил, что учредителя компании Дмитрия Юркевича увезли.

— Приехали в масках, камеры заклеили, телефоны забрали. Не могу сказать, кто это был. Сейчас внутри заперто много людей, пока не выпускают. Информация только между теми ходит, кого в офисе не было в тот момент. Говорят, учредителя нашего уже увезли, — рассказал нам источник.

По неподтвержденной информации, в «Юркасе» работает ДФР. Дозвониться в пресс-службу ведомства пока не удалось.

Как мы писали ранее, сегодня силовики пришли и в еще одну крупную фирму — «21 век».

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