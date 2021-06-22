закрыть
22 июня 2021, вторник, 19:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В одну из крупнейших дверных компаний «Юркас» пришли силовики

24
  • 22.06.2021, 17:23
  • 16,226
В одну из крупнейших дверных компаний «Юркас» пришли силовики

Сейчас внутри здания заперто много людей, никого не выпускают.

Сегодня днем в одну из крупнейших дверных компаний Беларуси пришли силовики. Об этом Onliner рассказал работник организации. Мужчина сообщил, что учредителя компании Дмитрия Юркевича увезли.

— Приехали в масках, камеры заклеили, телефоны забрали. Не могу сказать, кто это был. Сейчас внутри заперто много людей, пока не выпускают. Информация только между теми ходит, кого в офисе не было в тот момент. Говорят, учредителя нашего уже увезли, — рассказал нам источник.

По неподтвержденной информации, в «Юркасе» работает ДФР. Дозвониться в пресс-службу ведомства пока не удалось.

Как мы писали ранее, сегодня силовики пришли и в еще одну крупную фирму — «21 век».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин