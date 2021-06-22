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Силовики пришли в «21 век» — крупнейший интернет-магазин Беларуси

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  • 22.06.2021, 15:48
  • 5,710
Силовики пришли в «21 век» — крупнейший интернет-магазин Беларуси

Задержан один из соучредителей Павел Матусевич.

Как стало известно «Нашей Ніве», Департамент финансовых расследований работает на складе и в офисе компании «Триовист» (интернет-магазин «21 век»).

«21 век» был основан в середине 2000-х тремя студентами-юристами Сергеем Вайниловичем, Иваном Плюгачевым и Павлом Матусевичем. В 2017 году 40% бизнеса приобрел инвестиционный фонд Zubr Capital.

Доля «21 века» на рынке интернет-торговли Беларуси в прошлом году составила не менее 37% по данным deal.by. Оборот превысил 310 миллионов долларов.

В первом квартале 2021 года выполнено 945 тысяч заказов.

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