БелЖД в корне поменяла кадровый вектор 6.06.2026, 18:50

Оказалось, что ей срочно нужны мигранты.

Осенью прошлого года на БЖД пытались делать вид, что разговоры о привлечении трудовых мигрантов — это лишь «теоретические обсуждения». Тогда в служебных документах такую необходимость считали нецелесообразной, мотивируя это тем, что привлечение иностранцев может вызвать напряжённость в трудовых коллективах, потребует дополнительных расходов, а какой-либо экономической выгоды это практически не даст. Также озвучивались такие аргументы, как риски для безопасности и организации работы, пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси».

И вот прошло совсем немного времени — и риторика руководства БЖД изменилась на диаметрально противоположную.

Теперь в Минском отделении БЖД уже не рассуждают о «нежелательности» мигрантов, а официально обращаются в рекрутинговую компанию, которая имеет возможности в кратчайшие сроки организовать поставку рабочей силы из Непала и Пакистана.

Причём данная ситуация уже является свершившимся фактом, а не какими-то слухами или обсуждениями «на уровне идей».

Далее приводится переписка Минского отделения БЖД с фирмой-посредником ООО «Станопринт Интернешнл», зарегистрированной лишь в марте 2026 года. Из документов следует, что отделение железной дороги официально запросило подбор иностранных работников на вакансии, «не требующие высокой квалификации», причём отдельно указав, что владение русским языком необязательно.

Учитывая данный факт, можно говорить, что в сложившейся ситуации взаимодействия с ООО «Станопринт Интернешнл» фактически речь идёт о признании кадрового провала, если не на всей БЖД, то, по крайней мере, в Минском отделении.

Согласно запросу Минского отделения, иностранцев планируют привлекать на следующие должности: монтёры пути, станционные рабочие, мойщики-уборщики подвижного состава.

Особенно показательно, что речь идёт о наиболее тяжёлых, низкооплачиваемых и физически изматывающих работах, на которые белорусские железнодорожники, похоже, массово идти не хотят. При этом данные работы не требуют специального образования и уверенного владения языками.

В соответствии с приведённым документом Минское отделение запросило через ООО «Станопринт Интернешнл» для собственных нужд 20 монтёров пути, 8 станционных рабочих по обслуживанию зданий и сооружений, 8 мойщиков-уборщиков.

При этом первоначально на Минском отделении БЖД предлагались зарплаты по указанным вакансиям в размере 950–980 рублей.

Далее начинается самое интересное.

Даже фирма-посредник в лице ООО «Станопринт Интернешнл», специализирующаяся на поставке дешёвой рабочей силы, фактически указала, что за такие деньги никто — даже из Непала и Пакистана, откуда предполагалась поставка работников — в Беларусь не поедет.

В ответе этой компании фактически прямо говорится: «Ваши ставки (950–980 BYN) недостаточны для формирования мотивации».

Посредник-рекрутер потребовал для работников из Пакистана и Непала минимум 1500 рублей «чистыми» на руки, плюс соответствующие доплаты за переработки и сверхурочные, возможность которых также должна быть гарантирована нанимателем.

Таким образом, вырисовывается удивительная картина: действующим белорусским железнодорожникам постоянно урезают премиальные и доплаты, навешивают обязанности сокращённых или уволенных работников и ищут различные источники «оптимизации», но в случае привлечения трудовых мигрантов на Минском отделении БЖД, похоже, находят возможность не только обеспечивать выплату заработной платы, но и компенсировать перелёты, оплачивать проживание «гастарбайтеров», их страховки, услуги переводчиков и, что самое главное, повышать базовые ставки оплаты труда.

Учитывая приведённые в ответе ООО «Станопринт Интернешнл» цифры, не такими уж и дешёвыми оказываются привлекаемые работники из Пакистана и Непала, несмотря на то, что, по всей видимости, именно их руководство БЖД рассматривает как более выгодную альтернативу белорусским работникам.

Отдельного внимания заслуживает и сам объём расходов. Согласно представленному коммерческому предложению, общие затраты на одного мигранта составят примерно 2900–3200 рублей. При этом наниматель должен будет, помимо выплаты заработной платы, оплачивать подбор кандидатов самой ООО «Станопринт Интернешнл», компенсировать авиабилеты для работников, обеспечивать их проживание, оплачивать сопровождение, медстраховки, при необходимости — услуги переводчиков, а также организовывать регистрацию мигрантов и проведение медицинских комиссий.

Таким образом, только компенсационный пакет после трудоустройства составит до 2440 рублей на человека.

И здесь возникает логичный вопрос: если на БЖД способны тратить такие суммы на завоз иностранцев, то почему все эти деньги нельзя потратить на повышение зарплат собственным работникам и улучшение условий их труда?

В руководстве БЖД сегодня пытаются представить существующий кадровый кризис как «объективную реальность». Но именно эти начальники последние годы собственными руками уничтожали кадровую устойчивость отрасли.

После августа 2020 года Белорусская железная дорога превратилась не в транспортное предприятие, а в территорию политических чисток. Тысячи работников столкнулись с увольнениями, давлением со стороны идеологов и спецслужб, постоянными проверками на лояльность, уголовными делами, подписанием различных обязательств, доносами и атмосферой страха.

Многие по-настоящему профессионалы были вынуждены полностью покинуть отрасль и сменить профессию. Всем мало-мальски владеющим ситуацией людям абсолютно понятно, что уничтожение собственного кадрового ядра приведёт к катастрофе.

Но вместо того чтобы максимально сохранить коллектив и оградить его от репрессий, начальники БЖД занимались и занимаются на постоянной основе демонстрацией своей политической лояльности, поиском «неблагонадёжных» и содействием спецслужбам в этом и, конечно же, соревнованием в угодничестве перед властью.

Теперь последствия этой политики стали очевидны даже для них самих. Мигрантов из Пакистана и Непала уже абсолютно серьёзно рассматривают как более «удобных» работников.

Наиболее показательной частью коммерческого предложения ООО «Станопринт Интернешнл» стал раздел о «преимуществах работников из Непала и Пакистана».

Фактически мигрантов рекламируют как максимально зависимую и управляемую рабочую силу. Среди их «плюсов» перед белорусами перечислены такие факторы, как боязнь депортации, юридическая послушность, готовность к переработкам, низкая конфликтность.

То есть вместо решения внутренних кадровых проблем БЖД делает ставку на работников, которые находятся в полной зависимости от работодателя, не знают языка, плохо ориентируются в местной административно-правовой системе и будут сильнее огня бояться потерять право пребывания в стране.

Особенно «интересно» такая ситуация выглядит на стратегическом предприятии, связанном с безопасностью движения поездов. Фактически руководство БЖД готово жертвовать качеством кадровой подготовки ради возможности быстро закрыть дыры в штатном расписании.

Отдельно в документах подчёркивается, что «владение русским языком не требуется».

Это уже выглядит не просто как кадровый кризис, а фактически как управленческое отчаяние. Ещё несколько лет назад на БЖД было практически невозможно устроиться даже на простую рабочую специальность без прохождения многочисленных инструктажей, проверок и экзаменов. Теперь же для работы на БЖД язык внезапно перестал быть обязательным.

Всё больше признаков указывает на то, что инициатива по массовому привлечению мигрантов идёт не только от самой БЖД.

Странным является то, что уж слишком резко изменилась риторика железнодорожных начальников. Ещё недавно они фактически признавали наличие проблем с данным контингентом, заключающихся в их высокой по меркам Беларуси стоимости, куче организационных проблем и риске возникновения напряжённости в коллективах.

Теперь же, судя по приведённым документам, руководство Минского отделения срочно ищет поставщиков рабочей силы из Южной Азии. И тут создаётся впечатление, что железнодорожное начальство было просто поставлено перед фактом необходимости завоза и трудоустройства мигрантов. Это очень похоже на принудительную реализацию идей и текущих веяний, спущенных на БЖД «сверху».

И, естественно, никакого собственного мнения в этом вопросе у руководства БЖД нет и быть не могло в априори по причине отсутствия возможности его наличия как такового при действующем режиме.

История с мигрантами из Пакистана и Непала — это не какой-то очередной кадровый эксперимент. Это диагноз всей нынешней системе управления БЖД, который свидетельствует о полном управленческом банкротстве.

Те самые руководители самого большого по численности трудящихся предприятия Беларуси, которые своими же действиями и решениями выдавливали профессионалов из отрасли, занимались политическими чистками, теперь вынуждены искать работников за тысячи километров от Беларуси.

И самое унизительное для самой БЖД даже не это, а то, что железнодорожное руководство снова демонстрирует полное отсутствие собственного достоинства и способности принимать самостоятельные решения. Поручения «сверху» об изыскании «неблагонадёжных» в своих рядах и увольнении таких работников выполнялись безукоризненно.

Теперь, похоже, исполняется следующее поручение — «заткнуть» кадровые дыры именно мигрантами.

В нынешней управленческой системе БЖД, похоже, всё меньше места остаётся для самостоятельных кадровых решений и защиты собственного коллектива. Вместо этого руководство снова демонстрирует готовность выполнять любые указания сверху — даже если их результатом становится дальнейшее разрушение кадрового потенциала Белорусской железной дороги.

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