Топ-10 главных смартфонов 2026-го года
- 6.06.2026, 18:38
От бюджетных моделей до флагманов.
В 2026 году рынок смартфонов стал еще более конкурентным: нет одного универсального лидера – разные модели выигрывают в разных категориях. Поэтому выбор зависит прежде всего от того, что для пользователя важнее всего.
Редакция Tech Advisor протестировала десятки моделей Apple, Samsung и других брендов, оценивая их в реальных условиях: от игровых нагрузок до автономности и качества камер. На основе этих тестов составлен рейтинг лучших смартфонов 2026 года.
Google Pixel 10 Pro XL – лучший смартфон 2026 года. Он выделяется премиальным дизайном, лучшим экраном в индустрии, «умной» камерой и долгой программной поддержкой. Среди минусов – крупные размеры и высокая цена.
Oppo Find X9 Pro – лучший камерофон. Флагман из Китая получил один из самых продвинутых камерных модулей на рынке, огромный аккумулятор и качественный дисплей. Но цена остается высокой, а срок обновлений короче, чем у конкурентов.
Galaxy S26 Ultra – лучший софт. Флагман от Samsung выделяется программными возможностями, встроенными AI-функциями и дополнительными инструментами безопасности. А получать обновления Android он будет вплоть до 2033 года.
Лучший iPhone – iPhone 17. Базовый iPhone наконец получил экран с частотой 120 Гц, увеличенный объем памяти и автономность Pro-моделей. Однако часть ИИ-функций пока работает нестабильно, а камера почти не изменилась.
OnePlus 15 – лучший по производительности. OnePlus 15 делает ставку на максимальную скорость работы, отличную автономность и сверхбыструю зарядку. Минус – камеры уступают флагманам конкурентов.
Xiaomi 17 Ultra – альтернатива iPhone и Samsung. Смартфон делает ставку на продвинутую систему камер с упором на ночную съемку и портреты, а также флагманскую производительность. Однако цена может отпугнуть.
Galaxy S25 FE – лучший телефон среднего класса. Смартфон получил качественный AMOLED-экран, хорошую автономность и фирменные AI-функции Samsung, но по камере и производительности уступает полноценным флагманам серии S25.
iPhone 17 Pro Max – лучший премиальный iPhone. Он оснащен большим дисплеем с высокой яркостью, топовым процессором Apple и улучшенной системой камер с акцентом на видео. Главные минусы – высокая цена и крупные габариты устройства.
Xiaomi 17 – лучший компактный флагман. Устройство предлагает один из лучших аккумуляторов в классе и очень яркий, но при этом компактный 6,3-дюймовый экран. Хотя программная оболочка остается спорной для части пользователей.
CMF Phone 2 Pro – лучший бюджетный телефон. Модель выделяется необычным дизайном c разборным корпусом, базовым, но стабильным набором функций и достаточной производительностью. При цене $200 как таковых минусов у него нет.