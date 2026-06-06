«Это сильный ход и намек российским элитам» 1 6.06.2026, 18:27

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Эксперты о письме Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо Путину, в котором призвал провести личную встречу, чтобы обсудить завершение войны. Эстонские эксперты считают, что это сильный ход, который загоняет Путина в непростую ситуацию.

В своем письме Владимир Зеленский отмечает успехи Украины на фронте и акцентирует внимание на том, что это война именно Путина, и что это война может закончиться, если президенты двух стран встретятся на нейтральной территории. На момент последних сообщений Кремль подтвердил, что Путин ознакомился с письмом.

- Это письмо, безусловно, было подготовлено именно для этого и приурочено главным образом к времени проведения экономического форума. Письмо было написано для того, чтобы создать определённый фон, показать, что президент Украины готов к прямым переговорам – это самое важное. И чтобы президент России не мог утверждать, будто Украина не хочет переговоров, – говорит эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Эстонские эксперты считают, что это сильный ход Зеленского и намек российский элитам, чтобы они отстранили от дел российского лидера.

- Письмо было выстроено в уверенном ключе: в нем есть доля иронии, масса акцентов на то, что Россия неспособна выиграть эту войну таким образом, что Россия не способна выбрать эту войну. И утверждение, что старость Путина берет свое. Он констатировал все слабости России в этом письме. А в условиях ухудшающейся экономической обстановки, когда уже в 12 регионах России введены талоны либо системы распределения топлива, когда начинается сельскохозяйственный сезон это может создать критические сложность для производства сельхозпродукции. Зеленский предлагает Путину договориться без посредников, – сказал научный сотрудник RKK Игорь Грецкий.

- Мне кажется довольно хорошо Зеленский доказывает, что этот процессс, начатый Путиным в 2014 году, зашел в тупик. В принципе Зеленский дает знать, что Путин стал как в свое время Никита Хрущев, который начал авантюру с ядерными ракетами на Кубе, – считает член комиссии Рийгикогу по гособороне Раймонд Кальюлайд.

Отметим, что накануне, еще до опубликованного письма, Путин, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что он согласен на переговоры на «базе Анкориджа». Зеленский в своем письме акцентировал внимание на том, что европейские дела, решаются в Европе. Дональд Трамп поддержал идею Зеленского о встрече лидеров России и Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com