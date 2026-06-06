Среди выпускников выросло число стобалльников 6.06.2026, 19:11

В Минобразования рассказали о результатах первого ЦЭ.

Централизованный экзамен по профильным предметам 26 мая сдавали 58 850 11-классников. Как рассказали в Минобразования, 638 из них получили максимальные 100 баллов.

Отмечается, что на ЦЭ по предмету по выбору самыми популярными оказались математика, обществоведение и биология. При этом во время экзамена ребят удаляли из аудиторий из-за того, что те пытались пронести в аудитории мобильные телефоны и другие средства связи, а также различные шпаргалки.

638 выпускников получили 100 баллов. Для сравнения: в прошлом году было 623. Больше всего 11-классников набрали максимальное количество по математике — 190 человек. В топ-3 попали также обществоведение (145) и английский язык (125).

Как отметили в Минобразования, по большинству предметов средние показатели превысили 60 баллов. В том числе по физике (61,9), химии (63,4) и иностранному языку (61,09). Кроме того, по истории Беларуси в контексте всемирной средний балл составил 60,7, по биологии — 60,1, а по математике — 55,4.

Для тех, кто пропустил ЦЭ по уважительной причине, назначили резервные дни 20 и 22 июня.

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