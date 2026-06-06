Раздавить гадину! 1 Андрей Пионтковский

6.06.2026, 14:37

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Андрей Пионтковский

«Пэтриоты» и «Томагавки» доделают все остальное.

2 февраля в письме своему киевскому собеседнику я так характеризовал текущие настроения в вашингтонском истеблишменте: «Даже наши враги признают, что в российско-украинской войне происходит психологический перелом в пользу Украины. Путин становится все более изолированным как на международной арене, так и в собственном бункере. По существу единственным его «активом» в глазах его окружения остаются «особые отношения» с Трампом. Президент США, конечно, никакой не посредник. Он откровенно играет на стороне Путина. К счастью, его пророссийские симпатии купируются в значительной степени нашими друзьями в Конгрессе и в самой администрации».

Уже на следующий день я с громадным удовольствием обнаружил насколько же был неправ со своим осторожненьким «купируются». Наш Друг №1 в Вашингтоне Госсекретарь Марко Рубио не просто купировал, а публично в прямом эфире на слушаниях в комитете по внешней политике Палаты Представителей спустил в сортир пророссийские симпатии Президента США: «США никакой не посредник в украинской войне. США – союзник Украины. Мы поставляем Украине оружие и разведывательную информацию. Напав на Украину, Россия совершила катастрофическую ошибку. У нее нет никаких шансов на успех в этой войне».

Госсекретарь Рубио заговорил, наконец, хорошо знакомым и привычным нам голосом сенатора Рубио и, как мы все надеемся, 48-м президентом США. Решительность его тона позволяет полагать, что в ходе тонкой аппаратной борьбы он уже добился доминирования подобной точки зрения в администрациия Белого Дома.

На следующий день 4 июня Палата представителей приняла пролежавший в ней без движения уже несколько месяцев закон о военной помощи Украине и новом пакете санкций против России. Не факт, что он немедленно будет принят Сенатом, но в любом случае это показатель растущих в США симпатий к Украине. Причем симпатий в обществе в целом, с чем должны считаться все конгрессмены, идущие в ноябре на перевыборы. Показательны, между прочим, результаты праймериз в демократической партии, где чувствительные поражения потерпели левацкие прогрессисты, вечные симпатизанты Кремля.

Что касается 47-ого Президента США, то единственный раз на этой неделе он вспомнил об Украине 5 июня. Отвечая на вопрос журналиста о письме Зеленского Путину, он отстраненно бросил: «Пусть они разбираются сами».

Когда Рубио уверенно заявил в Палате, что «у России нет никаких шансов на успех в этой войне», он опирался в своем анализе на два фактора:

1) Европа осознала, что ВСУ сегодня единственная европейская армия, способная защитить её от рашистской орды, и превратилась в огромный технологический тыл этой армии;

2) Он, Рубио, добился от Трампа продолжения продаж Европе американского оружия для Украины и предоставления ей разведывательной информации.

События прошедшей недели дают основания полагать, что сегодня мы можем добиться большего – полного перехода США на позиции Европы в российско-украинской войне. Насколько быстрее сломали бы мы тогда сопротивление путинского режима, и насколько с меньшими жертвами со своей стороны. Сколько ракет «Пэтриот», запрошенных на днях Президентом Зеленским, мы получили бы уже завтра. Сколько ракет «Томагавк»?

Полагаю, что это реальный сценарий.

На днях мы разместили в KYIVPOST статью «Did Putin Plant the Boston Marathon Terrorist?».

Как нам представляется, мы в ней математически и психологически доказали, что Тамерлан Царнаев, взорвавший бомбу на Бостонском марафоне, являлся многолетним агентом российских спецслужб и совершил он это преступление в 2013 году по заказу своих кураторов.

Администрация США, начав тогда расследование, отказалась от него после провокации ФСБ против американского дипломата в Москве и подписала навязанное ей Путиным joint statement, фактически выдавшее Путину индульгенцию.

Предлагаем провести слушания по Бостонскому марафону в том же Комитете по внешней политике Палаты Представителей, где Марко Рубио сделал свое историческое заявление 3 июня. Убежден, что по результатам слушаний у правоохранительных органов появится достаточно оснований для предъявления обвинений гражданину РФ Путину В.В. в организации убийства трех американских граждан на Бостонском марафоне в 2013 году. Таким образом, он переводится в статус своего коллеги Рауля Кастро. Оба они подлежат доставке в американский суд для объективного рассмотрения предъявленных им идентичных обвинений.

Сморчок, вертевший на *** последовательно 33, 34, 35, 36 и 37 Президентов США, будет взвешен и найден очень легким.

«Пэтриоты» и «Томагавки» доделают все остальное.

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

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