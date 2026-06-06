Трамп: Пусть Зеленский и Путин сами разбираются с войной

Трамп: Пусть Зеленский и Путин сами разбираются с войной20
- 6.06.2026, 9:51
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Президент США заявил, что он уже помог.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался по поводу завершения войны, развязанной Россией. Он считает, что Украина и РФ дальше должны разбираться сами, и убежден, что вопрос вскоре должен быть решен.
Об этом Трамп сказал, общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One. У него спросили, хочет ли он первого шага от президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина по завершению войны, прежде чем США присоединятся к переговорам с ними.
«Я не против. Пусть они этим занимаются. Именно я привел их к этой позиции, и думаю, что это будет урегулировано. Думаю, мы приближаемся к моменту, когда вопрос между Россией и Украиной должен быть решен», – ответил американский лидер.
Он отметил, что верит в завершение войны в Украине, и в очередной раз добавил, что ее никогда не должно было быть.