Спортсменки из РФ испугались гимна Украины и сбежали с пьедестала
- 6.06.2026, 19:01
Видеофакт.
16-летняя киевлянка Дарья Мальчевская завоевала золотую медаль чемпионата Европы по панкратиону среди юниоров в возрастной категории U-17, который проходил в Ереване, пишет dialog.ua.
На пути к чемпионскому титулу украинская спортсменка одержала несколько побед над представительницами Российской Федерации и уверенно заняла первое место в своей весовой категории.
Не менее интересный эпизод случился во время церемонии награждения. Тогда произошел следующий инцидент: российские спортсменки, занявшие другие призовые места, покинули пьедестал перед исполнением Гимна Украины.
В результате Мальчевская осталась одна на пьедестале почета во время звучания украинского гимна.
Видео быстро завирусилось в соцсетях и обрело сотни комментариев с критикой и насмешками в сторону россиянок. Чаще всего пользователи писали о низком поведении россиян, об их двуличности. Также многие заговорили о необходимости закрыть гражданам РФ доступ к любым спортивным и культурным мероприятиям.