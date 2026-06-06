Спортсменки из РФ испугались гимна Украины и сбежали с пьедестала 6.06.2026, 19:01

Дарья Мальчевская

Видеофакт.

16-летняя киевлянка Дарья Мальчевская завоевала золотую медаль чемпионата Европы по панкратиону среди юниоров в возрастной категории U-17, который проходил в Ереване, пишет dialog.ua.

На пути к чемпионскому титулу украинская спортсменка одержала несколько побед над представительницами Российской Федерации и уверенно заняла первое место в своей весовой категории.

Не менее интересный эпизод случился во время церемонии награждения. Тогда произошел следующий инцидент: российские спортсменки, занявшие другие призовые места, покинули пьедестал перед исполнением Гимна Украины.

В результате Мальчевская осталась одна на пьедестале почета во время звучания украинского гимна.

Видео быстро завирусилось в соцсетях и обрело сотни комментариев с критикой и насмешками в сторону россиянок. Чаще всего пользователи писали о низком поведении россиян, об их двуличности. Также многие заговорили о необходимости закрыть гражданам РФ доступ к любым спортивным и культурным мероприятиям.

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