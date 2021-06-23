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«Кажется, кто-то в эмоциональном запале сказал кое-что лишнее»

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  • 23.06.2021, 10:41
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«Кажется, кто-то в эмоциональном запале сказал кое-что лишнее»

И что белорусским властям со всем этим зоопарком делать?

Все-таки карма – беспощадная стерва. Уж так свидетелям стабильности нравилось злорадствовать про бессилие Запада и его беззубые санкции. Прямо каждый представлял себя не меньше, чем Искандером Великим. И вот на тебе! Белорусскому МИД приходится выражать озабоченности. Вчера и про диалог сказал, и про окно возможностей. А еще, вместе с премьером Головченко намекнул на ответные меры против работающих в Беларуси иностранных компаний, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

То есть, в Воронеже они теперь грозят бомбить иноземные кварталы. И это, конечно, логично. Потому что от других кварталов уже мало что осталось. Но, иноземные кварталы – это все равно все еще Воронеж. И для коллективного Запада урон от его бомбежек сомнителен, а вот для белорусских властей – очевиден. Потому что при первых разрывах бомб его обитатели, надо думать, захотят эвакуироваться в более спокойное место и желательно с вещами. Так что белорусские власти получат себе глубокое моральное удовлетворение и бегство иностранного капитала, со всеми его печальными для государственных финансов последствиями.

Хотя, после вчерашних новостей про 21vek и Юркас, отечественные капиталы, вместе с капиталистами могут и опередить иностранных коллег. Не дожидаясь пока альтернативные способы сбора дани приобретут массовый и регулярный характер. (Правда, что-то мне подсказывает, что публично и с перемещением в СИЗО пострадали только самые непонятливые. И что гораздо больше тех, кто просто тихонько заплатил за отсутствие дополнительных жизненных переживаний).

Ну а как? Красауцам надоело же изображать верность забесплатно (в смысле на одну зарплату). И хочется взамен более убедительной благодарности в пересчете на курсы Национального банка. Ведь в самом деле, несправедливо, когда одни днем и ночью бесстрашно сражаются с нелегитимным сочетанием цветов, а материальными благами цивилизации при этом пользуются совсем другие. У которых может еще глаза в стол и фига за пазухой.

И эта несправедливость особенно остро ощущается сейчас, после того как Евросоюз своими санкциями ущемил белорусскую власть за ее самые чувствительные места. Это на публику хорошо плакать про страдания рабочих МАЗ и БелАЗ. А на самом деле у белорусских властей гораздо более интимные финансовые переживания. Бремино какое-нибудь и прочие таможенно-логистические компании, чьих названий мы с тобой до введения санкций может даже и не слышали. Потому что альтернативно легальные таможенно-логистические схемы это тебе не МАЗ, в смысле рентабельности и нормы чистой прибыли. Тут ни на рабочих тратиться не надо, ни станки ремонтировать.

И в общем, неудивительно, что кое-кто вчера проявлял некоторую повышенную эмоциональность. И, кажется, в эмоциональном запале сказал кое-что лишнее. Про ядерные материалы, которые могут попасть в Европу.

Я, конечно, подумывал о том, что пророчества о контрабанде нелегальных ядерных материалов в Европу – последний аргумент белорусской внешнеполитической стабильности. Но, мне все-таки казалось, что даже у свидетелей стабильности хватит инстинкта самосохранения, чтобы этот аргумент не применять. Потому что если ты начинаешь рассуждать, что не можешь справиться с появившимися из-ниоткуда ядерными террористами, то найдется много желающих помочь. От американских морских котиков, до китайских снежных барсов. Да даже какие-нибудь русские альфа-медведи и те могут захотеть поучаствовать. И что белорусским властям со всем этим зоопарком делать?

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