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Санкции обрушили котировки суверенных еврооблигаций Беларуси

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  • 23.06.2021, 12:41
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Санкции обрушили котировки суверенных еврооблигаций Беларуси

Это произошло как раз во время пиковых выплат по госдолгу.

Новые санкционные действия в отношении ряда белорусских компаний и физических лиц привели к падению котировок на суверенные еврооблигации Беларуси, сообщает финансовый портал Cbonds.

Так, по данным портала, индикативные котировки пяти выпусков еврооблигаций за 21 июня снизились более чем на 300 базисных пунктов: еврооблигации 2026 года погашения продемонстрировали снижение индикативных котировок на 373 б.п., 2031 года погашения — на 350 б.п., 2023 года погашения — на 311 б.п., 2027 года погашения — на 314 б.п., 2030 года погашения — на 368 б.п.

Как сообщалось, в июне 2020 года белорусские власти разместили среди западных инвесторов два новых выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов. Около 97% еврооблигаций Беларуси приобретено крупными западными управляющими компаниями и инвестиционными фондами.

Размещением евробондов власти занимаются для привлечения средств, которые направляются на рефинансирование платежей по госдолгу. Начиная с 2012 года Беларусь должна выплачивать в год по госдолгу более 3 млрд долларов. Пиковые выплаты Беларуси по госдолгу, согласно данным Минфина, продлятся как минимум до 2026 года.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

Ранее сообщалось, что после согласования в ЕС пакета секторальных санкций для Беларуси будет нанесен удар по семи секторам экономики, в том числе и по торговле удобрениями.

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