Посол США в Беларуси Джули Фишер: Лукашенко стал слишком дорогим проектом для России 6 24.06.2021, 7:53

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Джули Фишер

Дипломат высказалась о судьбе нелегитимного режима.

Журналисты «Дождя» поговорили с Джули Фишер, послом США в Беларуси.

— Один из минских чиновников заявил (и Лукашенко также упоминал об этом), что Соединенные Штаты — это сила, которая пытается сменить конституционный строй в Беларуси… Что бы вы ответили на эти заявления? Потому что я понимаю, что они нелепы, но тем не менее…

Позвольте мне начать со следующего. На мой взгляд, диктатору, человеку, который не желает, чтобы хоть какие-то элементы его правления ставились под вопрос, гораздо проще смотреть за границу и выискивать заговоры, закулисные интриги в столицах за пределами Европы. Проще указывать в этом направлении, чем честно оценить, что не работает в собственной стране. И я также думаю, что это отражает фундаментальный разрыв связи между этим диктатором и его народом. Отражает то, что он отказывается признавать: в том смысле, что его пребывание у власти, его режим, его десятилетия во главе Беларуси так и не смогли дать народу этой страны. Также, на мой взгляд, фундаментальна недооценка народа Беларуси в том, чего они хотят, на что они надеются в будущем. На что они надеются в дальнейшем — всего-навсего стабильность. На что они надеются с точки зрения экономических перспектив, с точки зрения реагирования их правительства.

Так что в определенном смысле это не удивительно, это знакомая тактика, которую мы уже видели в прошлом. Вы сказали, что это нелепо — я согласна с вами. Честно скажу вам, если бы это не было так трагично, это было бы просто смешно, как мне кажется. Но этот провал режима Лукашенко каждый день оказывает реальное влияние на народ Беларуси. Поэтому это не смешно, на самом деле это трагично.

— Лукашенко уже пересек все возможные красные линии, и точка невозврата для него уже пройдена. И он сам понимает, что уже ничего нельзя сделать, чтобы восстановить отношения с западным миром. Дальше будет только хуже и хуже, и хуже. Вы считаете, можно еще что-то предпринять, чтобы надавить на него?

— Я думаю, возможность есть — есть возможность для России сыграть конструктивную роль. Она может сделать выбор и сыграть конструктивную роль. Я думаю, Беларусь стала слишком дорогим проектом для России. Мне кажется, в какой-то момент они зададутся вопросом, отвечает ли этот проект интересам России или нет. И, конечно, это не вопрос им от нас, но это вопрос для лидеров и ответственных лиц в Москве. И фундаментально я действительно верю, что голос народа Беларуси… Это просто невозможно, это не жизнеспособно, чтобы лидер, чтобы режим работали вразрез с целями людей в течение продолжительного времени. Я считаю, что просто должно будет наступить освобождение, должен будет наступить прогресс. И с нашей стороны на Западе мы будем работать над тем, чтобы поддерживать эти стремления.

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