«В Москве ее сметают молниеносно»: что известно о вакцине «КовиВак» 5 24.06.2021, 11:22

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Фото: РИА «Новости»

Россияне считают, что альтернативная вакцина «мягче» и надежнее.

«КовиВак» считается главной альтернативой «Спутнику V» – единственной российской вакцине от коронавируса с доказанной эффективностью. У всех, кто выбрал «КовиВак» вместо «Спутника», есть объяснения: в некоторых кругах считается, что альтернативная вакцина «мягче» и надежнее. «МБХ медиа» разбирались, так ли это на самом деле.

«Традиционная вакцина»

Во вторник «Коммерсантъ» со ссылкой на радио «Говорит Москва» сообщил, что в Москве закончилась альтернативная «Спутнику» вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова. Запись на вакцинацию именно им пока приостановлена, но Центр Чумакова пообещал отгрузить еще миллион доз вакцины до конца июня.

В то же время привиться ею, если судить по сообщениям в пациентских группах, посвященных вопросу, все еще можно в некоторых коммерческих медицинских центрах, по цене в сто долларов при наличии готового анализа ПЦР.

Считается, что «КовиВак» — наравне с вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», она остается одной из трех официально одобренных — не имеет противопоказаний и других побочных эффектов. Во всяком случае именно на этом в марте настаивал в интервью RT руководитель центра Чумакова Айдар Ишмухаметов.

В отличие от инновационного «Спутника», созданного по так называемой «векторной» технологии, когда генетический материал «короны» в клетку доставляет безопасный для организма аденовирус, «КовиВак» — это «традиционная» цельновирионная вакцина, то есть содержит не просто фрагменты антигенов, а обезвреженный, «убитый» вирус целиком.

Такие вакцины сперва выращиваются на так называемых «клеточных линиях» Vero, полученных из эпителия почки африканской зеленой мартышки, с последующей инактивацией выращенного вируса путем нагревания или обработки формальдегидом. В целом самой технологии, о которой идет речь, уже больше полувека. А процесс подготовки таких вакцин хорошо отработан. Против коронавируса, для производства собственных вакцин, им в последние два года воспользовались, например: Китай (Sinopharm, CoronaVac), Индия (Covaxin ) и Казахстан (QazVac).

В центре Чувакова выращенные в биореакторе вирионы, то есть взрослые «особи» коронавируса, инактивируются бета-пропиолактоном, бесцветной токсичной жидкостью с резким запахом, пары которой в медицине традиционно используются для стерилизации.

Сам пропиолактон нейтрализуется нагревом до 37 градусов, уже после завершения инактивации. Считается, что за счет того, что иммунная система человека при встрече с такой вакциной «знакомится» не с отдельными белками вируса, а с его частицей целиком, «чумаковский» препарат может быть активен против любого: хоть британского, хоть индийского штамма коронавируса. Организм в этом случае сам «выбирает», к каким антигенам вырабатывать антитела, а стало быть незначительные мутации вируса не в силах «обойти» его защиту.

В тоже время, считается, что иммунный ответ на цельновирионные вакцины бывает более слабым, чем у вакцин-конкурентов, созданных по более современным технологиям, вакцинироваться ими нужно чаще, антител они вызывают меньше, а так называемый «клеточный» иммунитет и вовсе почти не формируется, поскольку «мертвый» вирус не проникает в саму клетку, в отличие от «векторных» вакцин или тех, что по образцу американской Pfizer, основаны на матричных РНК, — а стало быть Т-лимфоциты, ответственные за него, на такую прививку почти не реагируют.

Так безопаснее?

Еще в феврале граждане, недовольные шумихой вокруг главной российской вакцины «Спутника», стали массово записываться на клинические исследования «чумаковской» вакцины.

Причины у каждого свои: кто-то хочет привиться вакциной «КовиВак», потому что посоветовал лечащий врач. Другие говорят, что не могут позволить себе привиться «Спутником V» из-за противопоказаний: например, аллергических реакций или тромбозов.

Впрочем действительно ли «КовиВак» более безопасен, по сравнению со «Спутником», сказать сложно. «Никаких научных публикаций по “КовиВаку” не было, поэтому какая у него реактогенность, то есть немедленные побочные эффекты, в течение первых трех дней, какая иммуногенность, а тем более защитная эффективность, мы не знаем», — говорит руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный.

И добавляет, что, по видимому, не узнаем никогда, потому что исследований на больших выборках, какие были проведены для «Спутника» и других мировых вакцин, для «КовиВака» проводить никто не планирует.

Найти ответы на эти вопросы своими силами пытаются и сами граждане. Так, например, в Телеграме даже существует неофициальный чат с отчетами о вакцинации «КовиВаком».

На данный момент там можно прочитать более 657 кустарных отзывов, оформленных на подобие медицинской анкеты. Участники «народного» исследования скрупулезно указывают параметры: возраст, пол, код партии препарата. Среди таких «рапортов» большинство жалоб связано с болью в руке (месте, куда делалась прививка), головокружением, повышенным давлением и сонливостью после процедуры.

С отчетами об эффективности намного хуже: во-первых, их заметно меньше, во вторых — весьма часто встречаются негативные. «Антитела не обнаружены на 55 день после вакцинации», «Антитела не обнаружены на 53 день», «Антител нет».

Между хреном и редькой

«МБХ медиа» связались с несколькими привитыми, кто, как и участники чата, выбрал альтернативный путь. Вячеславу 53 года. В мае вместе с мамой (79 лет) он сделал прививку «КовиВак». Решение о вакцинации именно этим препаратом принимала она. По словам Вячеслава, женщина в этом «дока»: 50 лет она отработала в туберкулезной больнице фтизиатром. Побочных эффектов ни у Вячеслава, ни у его мамы не было. Но чтобы достать вакцину, они поехали за «КовиВаКом» от дома 120 километров: сами проживают в подмосковном Пушкино, а ехать пришлось в Павловский Посад.

«В Москве ее [вакцину] сметают молниеносно, а в Павловском Посаде ее, в основном, москвичи и брали. Местные стояли в очереди на «Спутник»», — рассказывает Вячеслав. Он считает, что чем больше людей с высшим образованием и «пытливым умом» проживает в городе, тем больше там спрос на «КовиВак».

Ирина и ее муж — другие наши собеседники — еще в декабре собирались вакцинироваться «Спутником», но прививку им — тем, у кого были обнаружены антитела, — тогда еще не делали.

«Мы решили сделать «КовиВак» по принципу, что он мягче «Спутника», — рассказывает теперь Ирина. В итоге привиться удалось только в апреле, но о сделанном выборе не жалеют. Как объясняет пара: после первой дозы вакцины ни у Ирины, ни у ее мужа никаких побочек не было. У самой Ирины побочный эффект проявился только после 2 компонента: болела голова и было повышено давление. Но Ирина считает, что это могло быть и совпадением: ведь давление у нее «и так скачет».

Впрочем, говорить, «мягче» сделанная им прививка или нет, как убеждены эксперты, смешно: «Мне неизвестно ни об одном серьезном случае побочных эффектов от «Спутника», что впрочем, не значит, что их нет вовсе», — говорит Илья Ясный. Настаивая, что платформа на которой создан «Спутник», изучена достаточно хорошо и весьма безопасна. «Тут невозможны ни бесплодие, ни какие-то аутоиммунные заболевания, ни раки, о которых часто пишут «в страшилках», все это совершенно исключено», — утверждает он.

Пусть некоторые опасения и вызывает непрозрачный процесс производства данной вакцины — а в России, убежден эксперт, традиционно плохо с контролем качества на любом фармпроизводстве — все те же упреки в равной степени можно обратить и к «КовиВаку», причем, настаивает он, даже в большей степени.

«»Спутник» пытаются зарегистрировать в Европе, уже зарегистрировали во многих странах, были аудиты. Да, бразильцы нашли некоторые недостатки, но эти недостатки исправляются, все претензии документируются, поэтому я бы сказал, что предпочитать “КовиВак” “Спутнику” — достаточно странная идея», — подводит он итог.

Проверяй, но доверяй

Ранее «векторные» вакцины упрекали в риске тромбозов при их применении. А «Спутник» относится именно к их числу. Впрочем, тромбозов от “Спутника” пока зарегистрировано не было. И вряд ли их будет зарегистрировано много в ближайшей перспективе.

В случае с другими «векторными» вакцинами — например, как «AstraZeneca» — частота таких эксцессов — несколько десятков на десятки миллионов привитых.

«Это гораздо меньше, чем возможность тромбозов у молодых женщин при приеме оральных контрацептивов, — говорит Ясный. — Более того, вероятность тромбозов от самого коронавируса, при тяжелом течении болезни, 20%, то есть у одного пациента из пяти. Вот и сравнивайте».

Он понимает недоверие сограждан «Спутнику», признаваясь, что раньше и сам не доверял российской вакцине. Предубеждения перед препаратом он связывает в значительной степени с неумением регулятора в лице Минздрава, разработчиков и государства обеспечить общество достоверной и прозрачной информацией относительно вакцины.

«У нас же протокол по третьей фазе так и не опубликовали, не опубликовали экспертное заключение Министерства здравоохранения, хотя сделать это чиновники были обязаны по закону, — говорит собеседник «МБХ медиа». — Никаких данных о пострегистрационной эффективности «Спутника» нет, хотя по каждой западной прививке такие имеются».

И добавляет, что после того, как познакомился с фактами, пришел к выводу, что лучше уж привиться «Спутником», чем заболеть ковидом. Что и сделал. Делая лишь одну оговорку: «Если бы у меня была возможность, я бы выбрал Pfizer. Но у меня такого выбора нет».

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