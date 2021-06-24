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В России упал военный вертолет

  • 24.06.2021, 21:25
  • 4,448
В России упал военный вертолет
фото: wikipedia.org

Есть погибшие.

В России в Ленинградской области в четверг, 24 июня, потерпел крушение военный вертолет Ми-8. В результате происшествия погибли три человека.

Об этом сообщает ТАСС.

"В 20:30 поступила заявка о падении военного вертолета на территории Гатчинского района Ленинградской области, деревня Корпикюля", - сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что разбившийся военный вертолет принадлежит Росгвардии. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета без вооружения.

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