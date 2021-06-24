В России упал военный вертолет
- 24.06.2021, 21:25
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Есть погибшие.
В России в Ленинградской области в четверг, 24 июня, потерпел крушение военный вертолет Ми-8. В результате происшествия погибли три человека.
Об этом сообщает ТАСС.
"В 20:30 поступила заявка о падении военного вертолета на территории Гатчинского района Ленинградской области, деревня Корпикюля", - сообщили в экстренных службах.
Отмечается, что разбившийся военный вертолет принадлежит Росгвардии. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета без вооружения.