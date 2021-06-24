«Минск» родился еле живым: Зеленский хочет найти с Байденом и Путиным новый формат 24.06.2021, 22:16

Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Президент Украины заявил, что нужно открывать другую повестку вместо минской.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что минские соглашения по Донбассу изначально были "еле живым" документом. Выход из ситуации можно попробовать найти на личных встречах с американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук на канале "1+1", передает РБК.

По его словам, в минских соглашениях, например, не говорится о том, что Россия может раздавать свои паспорта жителям оккупированного Донбасса.

"Паспортизация является одним из доказательств того, что по "Минску" никто не идет. "Минск" родился еле живым. То, что было подписано в 2015 году, оно еле живое. Вопрос в том, что сегодня Нормандия, опираясь на "Минск", или "Минск", опираясь на встречи в Нормандии, - это единственный документ или единственная адженда", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что минскую повестку дня не нужно закрывать, но нужно открывать другую.

"Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду решения этих вопросов", - добавил Зеленский.

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