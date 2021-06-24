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Что почем на Комаровке в конце первого месяца лета

  • 24.06.2021, 22:30
Что почем на Комаровке в конце первого месяца лета
Фото: Виктор ПАЖИТОК

Уже есть картошка по рублю, огурцы и клубника - по два.

- Сколько живу - такой жары не помню! Пока до Комаровки ехала, два раза хотела выйти из автобуса и домой ехать - в транспорте же настоящая баня! Парилка! - констатирует женщина своей, по видимости, знакомой, неспешно прохаживаясь по территории сезонного рынка.

- Ну, жарко, да. Но клубника сама себя не купит! Вот, давай за два рубля посмотрим? Кажется, самая дешевая на рынке! Или будем искать еще дешевле?

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Я - на центральном столичном рынке. Разговоры в очередях (они то и дело образуются то тут, то там) крутятся вокруг трех основных тем. Первая - «адская жара», второе – где то место на рынке с самыми дешевыми огурцами, третье – «уже брать ведро клубники по два рубля за кило или подождать недельку, может, цена еще снизится».

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Вопросы - почти риторические, но клубника, как справедливо было сказано, сама себя не купит, пишет kp.by.

Середина рабочего дня, градусник прилежно показывает 34-36 градусов. Плавится асфальт. По нему идут люди, у каждого третьего в руках - ведерко (литров на пять) или большое ведро с клубникой. Ягоды этой на рынке много, но не сказать, чтобы навалом. Если походить, поискать, то вполне приличную с виду среднего размера клубничку можно найти по ценнику кило за два рубля. Таких предложений уже не мало, но внешний вид сладкого товара у продавцов отличается с виду. В общем, хорошую и за два - надо поискать.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Изредка попадаются предложения - «Клубника сказочно сладкая, Брест, 3 р.». Но в среднем за кило клубники просят 4,5 - 5 рублей. Классная, отборная, наливная - около 7 рублей. Некоторые ценники называют ее «очень вкусной элитной». На этот статус не претендую - беру за 4 рубля 50 копеек. Прошу килограмм.

- Давайте я вам два кило сделаю и посчитаю по четыре рубля? Очень вкусная клубника.

- Пинская? Брестская?

- А вам какая надо? Такую и продам, - продавец, надо сказать, не без чувства юмора.

- Давайте кило такой, кило – другой, - в шутку отвечаю я.

- Не проблема, момент буквально. Но я в один пакетик положу, дома переберете - пинскую отдельно, брестскую – отдельно, - смеется продавец и ловко накладывает клубнику.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Огуречная пора - та самая, когда огурцы по рублю у всех без исключения продавцов – в этом году все еще никак не настанет. Люди, слышу, торгуются, но сбить ценник до заветной единички пока не получается ни у кого.

За килограмм огурцов сейчас в среднем просят 2 рубля, есть продавцы - у их прилавков сразу выстраивается мини-очереди из человек пяти-семи – которые готовы продать за полтора рубля. Разницы - по крайней мере, на беглый взгляд и быструю ощупь - между огурчиками по два и полтора рубля незаметно.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Прогуливаясь по рядам с целью детально исследовать ценовые тренды на огурцы, слышу оживленный диалог двух продавщиц - обе торгуют как раз огурцами.

- Вот у меня огурцы за 1,80. Дешевка. Но каждый же хочет сам выбрать, чтобы калибровка была, чтобы огурчик к огурчику. Начинаю сама накладывать - возмущаются покупатели.

- Жара просто, вот и возмущаются. Жарко, очень жарко. А ты - не парься. Пусть выбирают! А вообще, давайте наслаждаться: пару дней пройдет, вернутся стандартные белорусские "двадцать градусов тепла, по больше части территории - дожди". Надо быть счастливым в моменте!

Принимаю это за рекомендацию, в том числе, и мне.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Иду дальше – кто ищет, тот всегда найдет: огурцы за рубль двадцать! Торгует ими пожилая дама.

- Покупайте, у меня - самые дешевые на рынке.

Огурцы на ощупь вполне себе хороши. Беру сразу три килограмма - сделаю малосольные с чесночком.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Есть на рынке арбузы: 2,99 - 3,99 рубля за кило. Иранские.

- Берите, очень вкусные, сладкие, хрустящие, - зазывает покупателей молодой парень-продавец. Он, как и многие его коллеги по прилавку, находчивый: на голове – отрез белой марли, смоченный холодной водой.

- Доставка до машины - бесплатно, - сообщает он дополнительную приятную опцию.

Чего еще очень много на Комаровке в конце (как быстро летит время!) первого летнего месяца, так это черешни.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Цены разнятся. Несмотря на то, что ягода на большинстве прилавках плюс-минус одинакова и по размеру, и по расцветке, некоторые продавцы торгуют по 6 рублей за кило, другие - по 15-16 рублей.

В целом же, «хрустящую, свежую, сочную» черешню продают в среднем по 7-8 рублей за килограмм.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

У кого в эти жаркие дни аншлаг и кассовые сборы, так это у продавцов кваса. Торговля холодным напитком идет бойко, полулитровый стакан стоит 1 рубль 70 копеек.

- Дайте мне два по 0,5, точно он холодный? - спрашивает у продавщицы мужчина лет шестидесяти, ставя на землю два ведра - с клубникой, конечно же.

- Да! Не пожалеете!

Я тоже решаю освежиться - надо еще посмотреть почем сейчас картошка, зелень.

Квас, надо отдать должное, отменный.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Если еще несколько недель назад белорусской картошки нового урожая надо было старательно поискать, то к концу июня она появилась на прилавках в изобилии.

«Королева Анна» - по три рубля за кило, она же, только более крупная - на пятьдесят копеек дороже. «Картофель, г. Слуцк» - 1,75.

«Андретта» из Слуцкого района – 2 рубля 80 копеек. В общем и целом, за два с половиной – три рубля свежей белорусской картошки сейчас на рынке - море.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Рядом на прилавке – по рублю за кг: маленькая, просто помыть и отварить или запечь.

- Берите, вкусная, дешевая. Промыли под краном, раз – и готово. Чистить вообще не надо. Вам точно понравится. Попробуете, останетесь довольными, только ко мне и будете ходить-покупать.

Не успеваю глазом моргнуть, как становлюсь обладателем трех кило картофеля.

- Жду вас! Приходите!

- Обязательно, - отвечаю я, понимая в очередной раз, что лето – это маленькая жизнь и первая ее треть - уже почти позади.

ЧТО ПОЧЕМ НА КОМАРОВКЕ В КОНЦЕ ИЮНЯ

Кабачок, кг – 2 рубля

Баклажан, кг - 7,5 рубля

Перец свежи, кг - от 6,99 до 12 рублей

Цветная капуста, кг – от 5 рублей

Щавель, кг - 10 рублей

Капуста свежая, кг – 1,59- 2 рубля

Лук-порей, кг - 15 рублей

Салат «Айсберг», 100 гр - 1 рубль

Томаты, кг - от 3,5 рублей

Нектарин, кг – 7-8 рублей

Лимон, кг - 5-6 рублей

Слива, кг (Испания) – 12,99 рубля

Яблоко, «Голден», «Чемпион», «Ананасное» и пр. , кг - 3,5 рубля

Черника лесная, кг - 17 рублей

Свекла, новый урожай, кг – 6 рублей

Лук молодой, кг – 3 рубля

Морковь ранняя, кг - 2,5 рубля

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