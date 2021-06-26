«Сумасшедший Таракан построил эшафот для себя и своих прихлебателей» 11 26.06.2021, 9:59

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Санкции поставили хунту крайне шаткое положение.

Телаграм-канал «Баста!» опубликовал мнение своих читателей о последствиях секторальных санкций для режима Лукашенко:

— Сумасшедший дед своими же синими руками построил эшафот для себя, и своих прихлебателей. Санкции, введенные мировым сообществом против хунты, уже начали действовать, хотя еще даже не набрали полную мощь. Таракан надеется, что начав торговать политзаключенными, сможет удержаться, но это не так. Террориста, вцепившегося в президентское кресло, не будет терпеть ни мировое сообщество, ни тем более народ Беларуси.

Никакого торга пленными не будет. Никаких переговоров с захватчиками тоже. Все политзаключенные должны быть освобождены, а Лукашенко и его сообщники предстанут перед судом.

Беларусы, теперь от нас зависит все! Санкции ставят хунту в такое шаткое положение, что скинуть это отродье можно будет за пару недель. Вы видите, как мечется и верещит эта кучка тараканов? Это не «санкции – новые возможности», это попытка вложить в головы «силовиков» и прочих прикорытников мысль, что миска не опустеет, что бежать с тонущей лодки не надо. Но миска опустеет, и бежать уже давно пора.

Выбить табуретку из-под ног забравшегося в петлю таракана можем только мы!

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