«На МАЗе уже хорошо чувствуют санкции» 3 26.06.2021, 12:12

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Что рассказали работники предприятия.

Работник МАЗа рассказал телеграм-каналу «Страна для Жизни», что санкции, которые были введены Евросоюзом, уже чувствуются.

«Там [на МАЗе – прим. ред.] уже хорошо чувствуют санкции на производстве; рабочей силы не хватает - потому что людей уволили за участие в маршах и гражданскую позицию, из 50 молодых специалистов, осталось 19... Гордость берет за молодых

Люди заговорили на белорусском языке, покупки на рынках заканчиваются.

«Уровень дохода, действительно, падает, денег нет, пока не критично, но ощутимо», – сказал работник.

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