Посол США в Беларуси: Мы очень ясно обозначили, чего ждем от режима 9 28.06.2021, 9:44

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Джули Фишер

Давление на Лукашенко продолжится.

Несмотря на возможное освобождение части или даже всех политзаключенных, Соединенные Штаты Америки вряд ли уменьшат давление на режим Александра Лукашенко. Посол США в Беларуси Джули Фишер дала интервью «Белсату».

– Госпожа посол, я рад снова вас приветствовать в нашей студии. 21 июня США ввели новые экономические санкции против белорусского режима. Во время нашего последнего разговора вы сказали, что Запад должен был разговаривать с Лукашенко на том языке, который он понимает. Правильно ли я думаю: санкции, которые ввели в понедельник, были примером такого разговора?

– Большое спасибо, мне тоже приятно снова быть в студии «Белсата». Насчет наших действий в понедельник – да, их можно считать проявлением такого языка, это часть того, что мы пытаемся донести до минских властей. Ответ на ваш вопрос – да, несомненно. И я надеюсь, что в Минске нас услышали. Это был очень точный месседж от Европейского Союза, его государств-членов, от Соединенных Штатов Америки, от Канады, Объединенного Королевства – мы решительно осуждаем принудительную посадку рейса Ryanair, целью которой был арест Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

– А что если Лукашенко освободит почти всех или всех политзаключенных? Он использовал эту игровую карту много раз. Какой была бы реакция Соединенных Штатов в таком случае?

– Я думаю, Соединенные Штаты очень ясно обозначили, чего мы ждем от режима. Мы ждем освобождения всех политзаключенных. Их количество, к сожалению, неизменно растет каждый день, и это ужасно. Мало того, что нет движения в нужном направлении, так мы еще наблюдаем, как режим идет в неправильном направлении в вопросе политзаключенных. Мы четко призвали режим начать национальный диалог с участием всех сторон, результатом которого были бы новые выборы, которые можно было бы провести с международной поддержкой. Вот необходимые шаги. И мы очень четко обозначили наши ожидания и нашу позицию.

– Но если они выпустят часть политзаключенных, снизят ли США политическое давление на Лукашенко?

– Я хочу подчеркнуть то, что мне кажется важным. Каждый политзаключенный, каждый из тех пятисот – это сам человек, его семья, преданность какой-то деятельности, например, независимой журналистике или другой профессии. Я не хочу недооценивать значения освобождения для личности или его семьи. Я не думаю, что Соединенные Штаты уменьшат давление, и я точно не ожидаю, что будут такие действия до момента освобождения всех политических заключенных, до участия в настоящем всестороннем диалоге и движении к новым выборам.

– Мы видим, что режим в Минске угрожает западным странам наркотрафиком и нелегальной миграцией. Известно, что в последнее время на польских и литовских границах количество нелегальных мигрантов, преимущественно граждан Ирака, выросло в несколько раз. Возможно, это просто совпадение, но количество рейсов из Багдада в Минск тоже удвоилось. Это волнует США? Или это проблема только для ЕС?

– США очень беспокоят и угрозы Лукашенко, и его действия в стиле преступников, с помощью которых он пытается портить жизнь соседям. Это неприятно удивляет, ведь этот человек в прошлом неоднократно утверждал, будто сожалеет, что отношения с соседями не очень хорошие, что он имеет возможность обратиться [за помощью] только в одну столицу [к одному из соседей]. Очень неприятно то, что его угрозы соседям становятся более прямыми. Нас очень волнует то, что происходит на границах наших союзников в регионе и нашего партнера, Украины. Относительно того, что происходит на границе, мы очень тесно сотрудничаем с Вильнюсом и Варшавой. И мы будем продолжать это делать. Мы будем искать способы усилить наше сотрудничество, процесс координации и обмена информацией, чтобы помочь снивелировать эти угрозы. Несомненно, безопасность границ ЕС – это вопрос, который в первую очередь остается проблемой ЕС и ее государств-членов, но если они ищут поддержки США по этим вопросам, то конечно, мы очень серьезно относимся к тому, что там происходит.

– Госпожа посол, сейчас мы видим, как Лукашенко шантажирует Запад мигрантами, наркотиками и даже ядерными компонентами! Я процитирую: «Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было раньше, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. <…> Вы нас информационно душите, пытаетесь уничтожить нашу экономику и ожидаете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов?» Кто-то из США посылал Лукашенко такой «сигнал»?

– Честно сказать, я не знаю, что он имел в виду. Его вчерашние комментарии, его обвинения в сторону Запада были во многом бессмысленными. В его высказываниях столько несовпадений и неточностей, что очень трудно все отслеживать. Но если он хотел бы знать, на ком ответственность, кто виноват в ухудшении экономических перспектив Беларуси, то не надо никого искать, надо просто посмотреться в собственное зеркало. Именно его действия и его режим принципиально изменили будущее экономики Беларуси. Это легко – указывать на кого-то за границей и обвинять других, но гораздо сложнее – посмотреть в своем огороде и понять результаты своих действий.

– Хочу спросить о России. Можно ли каким-то образом дать этой стране использовать слабость Беларуси, которая оказалась под санкциями? Признали ли бы США международное соглашение, подписанное Лукашенко, и какие-либо экономические сделки, например, продажу «Беларуськалия» российским олигархам?

– Это важный вопрос взаимоотношений и понимания отношений между Минском и Москвой. Конечно, мы заметили, что количество визитов Лукашенко в Москву увеличилось, но трудно выйти за рамки и понять, что именно там предлагается, что конкретно обсуждается. Если речь идет о России и ее действиях, то, полагаю, самое основное – это то, как на них будут реагировать жители Беларуси. Это, наверное, определяюще. Самое принципиальное – будут ли граждане Беларуси считать законными любые соглашения о продаже имущества, предприятий Беларуси, какие-то юридические соглашения, будут ли они признавать их законными, так как именно это должно волновать Москву: как она будет выглядеть в глазах белорусов? Это, на мой взгляд, самое важное.

– Полагаю, вы знаете об обмене мнениями на встречи Путина и Байдена. В этом разница в позициях Вашингтона и Москвы? Мы слышали две версии этого разговора, одну ад президента Байдена и одну – совсем другую – от господина Путина, а точнее, от его пресс-секретаря Дмитрия Пескова…

– Я думаю, важно обратить внимание на то, что мы слышали непосредственно от президента Байдена относительно дискуссии, посвященной Беларуси. Считаю, что существует заочная разница между ситуацией, когда лидер сам решал высказаться по этому вопросу, и ситуацией, когда это делает пресс-секретарь. Президент Байден достаточно конкретно высказался относительно некоторых конкурентных вопросов. То, что я действительно хочу подчеркнуть для ваших зрителей, – это слова президента Байдена о преданности делу прав человека и личных свобод. Президент Байден сказал, что американский президент не может не поднимать вопрос о правах человека и личных свободах. Это неотъемлемая часть нас, сущности нас как американцев, и это обязанность американского президента. Это действительно свидетельствует о том, что мы пытаемся сделать в отношении Беларуси. Я думаю, что важно рассматривать эту встречу двух лидеров в контексте, важно признать, что у них было очень много вопросов на повестке дня. Это не была встреча, направленная на принятие какого-то решения об этих пытках. Это была встреча, которую проводили для того, чтобы два лидера обменялись мнениями. И, в принципе, то, к чему мы стремимся, чтобы голос народа Беларуси был услышан. Я считаю, что вопрос, как вести себя, — невероятно важен, и та роль, которую они объявят для себя, – это то, что будет определять, как их воспримут жители Беларуси.

– За последние годы поддержка от США белорусского гражданского общества не превысила десяти миллионов долларов по сравнению с более чем 200 миллионами для Украины. Даже маленькая Грузия имеет больше помощи со стороны Вашингтона. Рассматриваете ли вы возможность увеличения поддержки белорусского гражданского общества и независимых СМИ? Например, офис Светланы Тихановской предлагает увеличить поддержку до тридцати миллионов. Возможно ли это?

– Во-первых, с августа прошлого года мы предложили дополнительные 20 миллионов долларов для гражданского общества и независимых СМИ, пытаясь найти различные способы помочь гражданскому обществу после прошлого лета и связанного с ним насилия против тех, кто был вынужден бежать из Беларуси. Мы делаем это, координируясь с нашими партнерами в Литве, Польше, ЕС и так далее. И есть вопрос о том, как это сравнивать с помощью, которая уделяется другим странам. Я хотела бы попросить ваших зрителей учесть, что мы помогаем преодолевать различные проблемы, конкретные и специфические для Украины, а также для Грузии. Я бы не сказала, что «даже маленькая Грузия» – это лучший способ описать эту страну. Она важный партнер США со времени обретения независимости, и мы координируемся и сотрудничаем в целом ряде вопросов. Я думаю, что еще многое можно сделать, чтобы поддержать Беларусь и ее устремления. Мы остаемся в тесном контакте с госпожой Тихановской и ее командой, чтобы понять, что мы можем еще сделать на пути к более демократической Беларуси, чтобы развивать и разрабатывать эти идеи. Их взгляды и мнения об этих вопросах чрезвычайно важны. Мы также работаем с нашими партнерами в Конгрессе, чтобы получить средства, которые помогли бы в этом деле.

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