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Медалистка в пулевой стрельбе о главе белорусского баскетбола: Стыдно за таких мужчин

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  • 28.06.2021, 12:26
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Медалистка в пулевой стрельбе о главе белорусского баскетбола: Стыдно за таких мужчин
Светлана Щербацевич

Светлана Щербацевич прошлась по Рыженкову.

Бронзовая призерка чемпионата Европы и финалистка Кубка мира по пулевой стрельбе Светлана Щербацевич поделилась мнением о главе Белорусской федерации баскетбола Максиме Рыженкове.

Тот, отмечает «Трибуна», заявил, что с Еленой Левченко и Екатериной Снытиной баскетбольная сборная не дотянула бы и до 1/4 Евробаскета.

– Человек, наверное, забыл, что выйти в Евро сборной помогла именно Катя! Если бы он сказал о Лене и Кате, отталкиваясь от их результатов, а не от личных обид, выглядел бы намного достойнее, – написала Светлана Щербацевич в поддержку опальных спортсменок. – Уверена, что он и сам понимает, что с девчонками была бы медаль! Они опытные и классные игроки! А может, и не понимает... Так бывает, когда человек не на своем месте... Увы. Стыдно за таких мужчин.

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