«Вон Европа, идите туда» 1 29.06.2021, 9:20

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фото: delfi

Как Лукашенко отправляет нелегальных мигрантов в Литву.

На литовско-белорусской границе практически каждый день пограничники Литвы задерживают большие группы беженцев из мусульманских стран Азии и Северной и Восточной Африки, в основном из Ирака, которые пытаются попасть в страну из Беларуси. Вильнюс обвиняет Минск в целенаправленной организации транзита для мигрантов, стремящихся проникнуть в Евросоюз, сообщает "Радио Свобода".

С начала 2021 года литовские пограничники задержали 387 иностранцев, которые пытались нелегально проникнуть в страну из Беларуси. Этот показатель почти в пять раз выше, чем за весь прошлый год. Такие данные содержатся в сообщении Службы государственной охраны границы Литвы от 14 июня. Граждане Ирака, Сирии, Йемена и Турции продолжают прибывать в Минск, после чего криминальные группировки Беларуси, занимающиеся этим "бизнесом", отвозят их на границу с Литвой и дают нужные инструкции. На литовской границе иностранцы просят убежища.

Заместитель главы Службы охраны госграницы Литвы Видас Мачайтис назвал ситуацию крайне сложной. Множество беженцев сейчас находится в центре иностранцев и подразделениях службы прямо на границе. А наряды пришлось усилить вдвое, на некоторых участках – и втрое (в том числе силами пограничников из других подразделений, а также сотрудников МВД). Контроль на литовской границе осложняется тем, что на некоторых участках все еще нет камер.

В конце мая министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте уточняла, что система видеонаблюдения охватывает менее 40 процентов границы с Беларусью, и чтобы исправить эту ситуацию, потребуется еще два года и 38 миллионов евро.

По словам Видаса Мачайтиса, ситуацию осложняет и тот факт, что отношения двух стран крайне ухудшились: "Раньше, когда у нас были хорошие отношения с Беларусью, депортация была возможна. После проверки информации мы проводили совместные расследования на границе. Но сейчас такого уже нет. Ситуация с белорусскими коллегами на данный момент очень сложная. Они не идут на обмен информацией о нелегальной контрабанде и миграции".

Сегодня в Беларуси около тысячи иракцев и сирийцев ждут возможности нелегально перейти границу с Литвой. Об этом в интервью Financial Times заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он рассказал о том, что к подвозу беженцев к границе имеет отношение государственная турфирма "Центркурорт": она помогает ввозить людей в Беларусь.

Представители турфирм Oscartur и Joodland, которые, по информации белорусских независимых телеграм-каналов, также занимаются организацией туристических поездок из Ирака в Беларусь, отказались от комментариев. На просьбу Радио Свобода прокомментировать ситуацию ответ был: "Больше сюда не звоните!".

Ранее Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и миграцией на границе с ЕС. Так он отреагировал после резкой международной реакции на инцидент с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair и задержанием бывшего главного редактора издания NЕХТА Романа Протасевича. 26 мая Лукашенко пообещал наводнить Европу мигрантами. 22 июня, выступая в Брестской крепости по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны, Александр Лукашенко уже не скрывал, что беженцы – месть Западу за санкции в отношении Беларуси: "В Литву, Латвию и Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: "Помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу". Что, мы будем тратить сотни миллионов долларов в год, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов?"

23 июня стало известно о прилете в Минске очередного самолета из Багдада. Оппозиционные белорусские телеграм-каналы сообщают, со ссылкой на анонимных сотрудников туристических фирм, что граждане Ирака не выдерживают режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Впрочем, законодательство Беларуси предусматривает возможность не соблюдать карантин по прибытии в страну, если иностранец приезжает в командировку по соответствующей визе.

Алёна Чехович, юрист общественной приемной для иностранцев и людей без гражданства Human Constanta, считает, что действия белорусских властей противозаконны:

– Конечно, это идет вразрез с белорусским законодательством и международными нормами. Иностранец, ищущий убежища, должен просить защиты в первой же безопасной стране

– А Беларусь может считаться безопасной страной?

– Может и считается, поэтому то, что сейчас делают белорусские пограничники, выдворяя беженцев за пределы страны, противозаконно. К тому же у нас есть обязательства по охране государственной границы, так что это двойное нарушение. Если цель прибывших через "Центркурорт" – это прошение убежища в Литве, то необходимо начать разбирательство с организаторами каналов нелегальной миграции.

– Граждане Ирака имеют право просить защиты в Литве?

– То обстоятельство, что граждане Ирака не обратились за защитой в Республике Беларусь, не лишает их возможности попросить ее в Литве. Беларусь не является страной, подписавшей Дублинский регламент, так что действие этого соглашения не распространяется на нее. В частности, Литва не может направить беженцев в Беларусь, руководствуясь тем, что первоначально соискатели прибыли в Минск, а не в Вильнюс.

Что касается Беларуси, то в стране не сформировался действенный механизм предоставления международной защиты. В своем ежегодном докладе о ситуации в области прав человека в мире Amnesty International в 2017 году заявила, что Беларусь нуждается в функционирующей системе предоставления убежища и что страна неоднократно передавала лиц, нуждающихся в международной защите, властям стран, в которых таким лицам угрожала реальная опасность применения пыток или иных видов жестокого обращения. Обстоятельства, при которых просители пересекли границу Республики Беларусь и Литвы не влияют на возможность подачи ими заявления о предоставлении статуса беженца, – говорит юрист Алена Чехович.

Литва возводит палаточные городки для содержания беженцев близ белорусской границы. 24 июня в Центре регистрации иностранцев в литовском городе Пабраде произошел бунт. Конфликт возник между литовскими пограничниками и выходцами из Ирака, которые сейчас в центре регистрации составляют подавляющее большинство. Причиной недовольства стало решение администрации разместить нескольких из недавно прибывших в лагерь иракцев в закрытый корпус, где люди содержатся изолированно в помещениях камерного типа.

О том, что происходит в Литве с переброшенными туда иностранными гражданами, в интервью РС рассказывает журналист delfi.lt Ангелина Гудкова:

– Основная версия литовских властей, в частности, главы МВД Агне Билотайте, которая чаще всего высказывается по поводу ситуации, состоит в том, что поток беженцев организован Беларусью. Проблемой является поиск для них переводчиков: курдский язык, сложные диалекты, поэтому договориться с ними довольно сложно. Из того, что нам известно, их провозят на машинах лесами на границу и просто показывают: "Вон там Европа, идите туда". Говорят, что на той стороне их встретят коллеги, которые все устроят, но в итоге этих людей, которые непосредственно платят проводникам, никто не встречает, и они попадают к литовским пограничникам. Из их рассказов, которые удалось добыть, самая ходовая сумма – 1400 евро с человека. Если это семья, выходит чуть дешевле.

– По какой причине они устроили бунт в палаточном городке?

– Участвовало в нем около 70 человек, в основном граждане Ирака. Они были очень недовольны тем, что ограничивают их свободу, не дают выйти за пределы лагеря, поскольку по всему периметру он охраняется службой охраны госграницы, стрелками. В принципе, возможность выйти оттуда есть, поскольку им выдаются специальные карточки беженцев, которые позволяют им на два часа выходить в город. Однако эти карточки получают только люди, которые уже довольно давно находятся в лагере, а вновь прибывшим такой возможности не предоставляют, поскольку были случаи побега. Опять же, это не сильно афишируется, ради безопасности их помещают в закрытые корпусы. Изначально, когда они проходят карантин, они находятся там. Потом их могут вывести в палаточный городок. Если случается попытка побега, назначается судебный процесс, и они где-то три месяца должны еще провести в этом закрытом общежитии.

– Некоторые беженцы агрессивны?

– Да. Судя по тому, что говорит глава Центра регистрации иностранцев, создалась угроза для охранников, поэтому два раза стреляли предупредительно в воздух резиновыми пулями и применили слезоточивый газ для их разгона. Местные жители, которые живут в Пабраде, очень переживают. По их словам, забор недостаточно высокий, и в любой момент беженцы могут перелезть через него.

– Граждане каких стран, кроме Ирака, находятся в этом центре?

– Из 507 на данный момент 327 человек – граждане Ирака. Потом Ирана, Афганистана, Сирии, Йемена, даже пару человек из Сомали. Есть из России и Беларуси, но немного.

– Какие у них в принципе претензии к литовским властям, если не брать в расчет условия содержания в центре? Был случай, когда семья беженцев из Ирака подала в суд на департамент миграции Литвы за то, что им предоставили дополнительную правовую защиту, а не статус беженца, как они рассчитывали изначально. Насколько часты такие случаи?

– На самом деле, они все едут, предполагая, что им сразу предоставят статус беженца, и они спокойно поедут дальше по Европе. Никто из них не знает, что процедура получения такого статуса в Литве занимает от полугода до года. Все это время выясняются причины, по которым может или не может быть предоставлено убежище. Разумеется, беженцам не нравится жить в палаточных городках.

– А из каких соображений они не выдают своих белорусских проводников, которые, получается, обманывают их, обещая, что там их встретят, берут с них деньги и завозят в леса?

– Есть множество теорий, почему они прилетают в Минск с документами, а, попадая на границу, документов лишаются. Они ничего не рассказывают. Даже соцработники этого лагеря не могут выяснить это, поскольку беженцы держатся очень обособленно. Это еще и культурные различия. К примеру, женщина из прибывшей семьи не имеет права общаться с другими людьми, потому что главным в семье является мужчина. А он, возможно, чего-то боится, или ему есть что скрывать.

– А могут ли литовские власти могут повлиять на ситуацию?

– В новом проекте бюджета было предусмотрено дополнительных 15 миллионов евро в том числе на возведение забора на границе, чтобы контролировать потоки мигрантов. Сейчас ситуацией занимается МВД, служба охраны госграницы, служба госбезопасности и Союз стрелков. Плюс, в начале июля прибудут как минимум 10 пограничников из агентства Frontex ЕС в качестве подкрепления. Есть опасения, что в Литву могут прибывать в будущем до тысячи человек в день. Естественно, столько в лагере разместить невозможно, поэтому вероятно придется построить еще корпуса, закупить мобильные домики. В целом сейчас мест еще достаточно, в палатке – по 10 мест, и есть свободные, поскольку большинство беженцев все еще находятся в закрытых помещениях. Там, в частности, семьи, а одиноких селят в палаточный городок.

Глава МИД Литвы общался с представителем Ирака, чтобы организовать процедуру возвращения беженцев в страну их происхождения. То есть, пытаются на уровне переговоров уладить эти вопросы. В крайнем случае, если ситуация совсем выйдет из-под контроля, надеются на помощь ЕС.

– У Литвы есть ответ, почему белорусским властям на руку этот трафик?

– Во-первых, деньги. 1400 евро с человека, и 50 человек в день. Белорусский режим не может нигде извне достать денег, кроме как из России. С учетом последних секторальных санкций, непонятно, как это скажется на экономике, так что это может быть своего рода подстраховка. Во-вторых, это стремление Лукашенко показать, что свои угрозы он претворяет в жизнь и больше защищать Запад не будет, а будет заниматься контрабандой. В целом Литвой это рассматривается как начало гибридной войны, – рассказывает журналист Ангелина Гудкова.

Павел Латушко, лидер Народного антикризисного управления (НАУ), бывший министр культуры Беларуси и с прошлого года член антикризисного Координационного совета, рассказывает о том, как беженцы попадают из Беларуси в Литву:

– Через Ирак рейсами в Минск прибывают группы под видом туристов, которые получают туристические визы в аэропорту по приглашению туристической компании "Центркурорт" при управлении делами президента. На основании этих туристических путевок, получив визы, они размещаются в отелях, на туристических базах рядом с литовской границей. Также имеются случаи переправления на территорию Польши.

– Есть ли доказательства, что беженцы не въезжают в Беларусь самостоятельно, а что это происходит организованно?

– Уже имеется большое количество доказательств их организованного прибытия и оформления в аэропорту "Минск". Фактически имеет место состав преступления по УК РБ "нелегальное перемещение граждан через государственную границу". Также это является нарушением соответствующих международных конвенций. Фактически осуществляется международная организованная преступная деятельность. Нужно принять во внимание, что гражданин Лукашенко публично дал соответствующее поручение председателю пограничного комитета Беларуси и секретарю Совета Безопасности республики Беларусь открыть государственную границу. Он заявил о том, что больше не считает необходимым охранять страны ЕС от потоков нелегальных мигрантов, якобы массово желающих въехать на территорию Евросоюза. Нужно понимать ложность этого посыла. Нет массовых групп иностранцев на территории Беларуси, которые бы приезжали сами. Они организованы при содействии государственных органов власти под легендой интереса к красотам Беларуси. Лично для меня как для бывшего министра культуры Беларуси неожиданным является факт, что граждане Ирака вдруг активно заинтересовались историческими памятниками Беларуси.

– Белорусские власти в действительности тратили такие деньги на охрану границ с ЕС, как говорит Лукашенко?

– Он публично говорит о том, что не будет больше тратить сотни миллионов долларов на охрану государственной границы. Но он не тратил таких денег. Государственная граница обустраивалась во многом благодаря помощи Европейского Союза, а также Российской федерации. Я говорю это как бывший посол Беларуси в Польше, который принимал участие в организации большинства пограничных пунктов пропуска на польском участке госграницы. Я знаю, из каких источников они финансировались, за какие деньги покупалось оборудование, техника, и так далее. Использовались ресурсы при поддержке Frontex, организации ЕС, ответственной за охрану границ.

– Беженцами в таком случае дело не ограничится?

– Следующее, о чем говорил Лукашенко, – это трафик наркотиков. И можно спрогнозировать, что произойдет попытка перемещения через границу наркотических средств, если следовать его логике. 22 июня он заявил о том, что якобы есть угроза вывоза из Беларуси на территорию ЕС ядерных материалов. В Беларуси есть один экспериментальный ядерный реактор, который находится в поселке Сосны возле Минска. МАГАТЭ осуществляет контроль за этим реактором, но может быть, МАГАТЭ стоило бы внимательнее посмотреть на предмет наличия там обогащенного урана. Это вполне может стать очередным шагом Лукашенко в отношении Европы. Это не пустые слова, – говорит Павел Латушко.

Юристы Народного антикризисного управления, лидером которого является Павел Латушко, дали правовую экспертизу действиям белорусских властей.

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