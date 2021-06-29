Валютные ограничения и сборы на границе: что еще изменится в Беларуси с 1 июля? 29.06.2021, 9:40

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Новшества, которые затронут финансы граждан.

В июле белорусов ждут изменения по обмену валют, расчету бюджетных зарплат, ценам на некоторые товары. Также вводятся новшества при пересечении границы и в других сферах жизни. Что изменится после 1 июля – читайте в традиционном обзоре Myfin.by.

Об обмене валют

Изменится порядок обмена валют. Постановлением Национального банка от 28 мая №141 утверждена инструкция о порядке валютно-обменных операций.

Постановление вступает в силу с 9 июля и позволит упростить валютные операции для физических и юридических лиц, отмечает регулятор. В частности им предоставляется возможность совершать такие операции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи без участия банка.

Кроме того, регламентирован порядок работы обменных пунктов, касс. В инструкции определено, что передача физлицом кассиру наличных денег рассматривается как согласие с условиями валютно-обменной операции, отраженными на стенде или специальном электронном табло.

Действие инструкции не распространяется на порядок проведения валютно-обменных операций при использовании банковских платежных карточек.

О валютных ограничениях

Как ранее сообщалось, принят указ №154, который актуализирует положения закона о валютном регулировании (закон № 36-З от 30 июня 2020 года). Пункты этого закона позволяют Нацбанку с 9 июля 2021 года вводить валютные ограничения вплоть до остановки валютных торгов и запрета продажи и покупки валюты в случаях угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы.

В документе указаны 5 видов ограничений:

запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций;

лимиты на валютные операции по объемам, видам валют, резервирование средств;

введение требования специального разрешения на валютные операции от Нацбанка;

обязательная продажа валютной выручки юрлицами;

ограничения по открытию счетов в зарубежных банках.

О принудительном сборе для должников

С 15 июля вводится минимальный принудительный сбор для должников. Он не может быть менее 0,5 базовой величины.

Как сообщили в Минюсте, базовое правило определения размера сбора не изменится. Но установлен его минимальный размер, который не зависит от суммы задолженности. Размер принудительного сбора останется на прежнем уровне.

О рекламе

В июле вступают в силу изменения, внесенные в Закон «О рекламе».

В частности, вменяется в обязанности рекламодателям и рекламораспространителям прекратить доставку рекламы в почтовый ящик по первому требованию его владельца. Также предусмотрен запрет на распространение рекламы по телефону без получения предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Сбор за пересечение границы

С 1 июля за пересечение государственной границы Беларуси транспортными средствами в Брестской области вводится местный сбор. Размер сбора не зависит от количества пассажиров в транспортном средстве и составляет одну базовую величину. При этом ряд граждан освобождены от уплаты сбора, в том числе покидающие территорию Беларуси после похорон близких родственников, а также иностранцы, проходившие санаторно-курортное лечение и оздоровление в профильных организациях Беларуси, участники и гости Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Решение действует до 1 января 2023 года. Как сообщалось, ранее такой же сбор вели Гродненская и Гомельская область.

Об эксперименте по дезинфекции транспорта на границе

Министерство сельского хозяйства и продовольствия определило порядок проведения обязательной дезинфекции транспортных средств в ходе эксперимента с 1 июля по 1 октября 2021 года в пункте пропуска «Новая Гута». Согласно инструкции, дезинфекции подлежат автобусы, легковые и грузовые автомобили при их ввозе в Беларусь в пункте пропуска через госграницу «Новая Гута». Дезинфекция будет проводиться круглосуточно с использованием дезбарьеров, которые будут установлены на всю ширину проезжей части автомобильной дороги в указанном пункте пропуска.

При дезинфекции будут обрабатываться все наружные поверхности транспортного средства.

Терминалы и кассы для овощных ларьков

Кассовые суммирующие аппараты и терминалы для безналичной оплаты должны установить все владельцы плодоовощных лотков в Минске. Это требование Мингорисполкома. В Минске работает около 150 лотков, которые принадлежат 50 субъектам хозяйствования.

Подорожание сигарет

С 1 июля подорожают некоторые марки отечественных и импортных сигарет - в среднем на 5-15 копеек, в том числе некоторые виды сигарет Pall Mall, Winston, Camel и других марок.

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