Россия ставит на братский «Талибан» 10 29.06.2021, 9:58

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Иллюстрационное фото newsweek.com

Кремль будет заниматься инфильтрацией террористов?

США и их союзники по НАТО реализуют операции по выводу войск из Афганистана. Если в декабре 2020 года в стране оставалось 8,6 тысяч американских военных, то уже к 11 сентября контингент будет возвращен домой. Президент Джо Байден на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани и его оппонентом Абдаллой Абдаллой пообещал сохранить поддержку Кабула в новом формате всеобъемлющего партнерства. Байден уже запросил выделение Афганистану помощи в объеме 2,3 млрд.$ на следующий год. Кроме того, турецкие военные продолжат свою афганскую миссию, что должно усилить позиции Анкары в Центральной Азии, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Американские военные оказывают афганскому правительству военное содействие в борьбе с террористическим движением «Талибан», атакуя дронами позиции талибов. Боевики уже захватили 50 из 370 районов страны, особенно те, где позиции правительства были формальными. Наиболее резонансный эпизод это захват «Талибан» таможенного и торгового перехода Шерхан-Бандар (провинция Кундуз) на границе с Таджикистаном. Это означает, что талибы получили выход на Центральную Азию.

Пока в Ашхабаде и Душанбе озабочены продвижением «Талибан» в Москве сохраняют демонстративное спокойствие. Более того 28 июня российский связной с талибами, и спецпредставитель Путина по Афганистану Замир Кабулов об экспансии террористов заявил: «Нет, угрозу нашей безопасности это не несет. Это делается ими не как угроза сопредельным республикам, а просто они вытесняют войска противника…»

Хотя в рядах талибов, ядро это пуштунские племена дуррани, к ним уже примкнуло много узбеков и таджиков, а значит угроза для стран-соседей на лицо. Но Кремль это только радует, ведь «Талибан» это их давние клиенты и идеологические братья, получающие военную поддержку по линии ГРУ. В этом плане захват Шерхан-Бандара формирует для них линию снабжения из РФ через 201-ю базу в Хатлонской области Таджикистана.

Цель россиян усилить талибов в военном плане, и потом использовать их как ресурс для расширения экспансии в Центральную Азию, а также для оказания давления на Турцию и Китай. Также Кремль хотел бы реанимировать труп ОДКБ, ведь после белорусских событий и слива Армении, военный недоблок похож на пугало, членство в котором не повышает безопасность, а несет риски.

Инфильтрация талибов за пределы Афганистана – способ хаотизации государств центральноазиатского региона и возвращения их в сферу влияния России. Этот процесс будет сопряжен с ревизией их государственных границ. Если посмотреть на уже имеющиеся прецеденты нарушения россиянами территориальной целостности Молдовы, Грузии и Украины, то можно увидеть цели и методы будущего нового витка российской агрессии. В этом плане больше всего не повезло Казахстану, ведь страна располагает протяженной границей с державой-агрессором. Тем более, из 7,5 тысяч километров совместной границы еще около 15% не прошло демаркацию, и это формирует для российской военщины питательную почву для провокаций. Также в информационном поле пропагандистские ресурсы ГРУ забрасывают тезис о необходимости установления российского контроля над казахской и китайской частями Сибири. Есть план создания марионеточных народных республик в Северном Казахстане и Синьцзян-Уйгурии. Они должны выполнять роль буферных зон, формально сдерживающих проникновение талибов на российскую территорию.

В Москве недовольны многовекторной политикой Токаева-Назарбаева, и считают, что слабозаселенный Казахстан стоит на грани распада. В общем, самое время подтолкнуть падающего и урвать жирный кусок. Кроме того, российские спецслужбы лелеют надежду воспользоваться противостоянием Китая и стран Запада и воткнуть нож в спину китайскому соседу, который давно тихо колонизировал большие сибирские пространства, и в случае проведения референдума китайцы бы получили территории с выходом к морю Лаптевых. Зря, что ли они флот своих «Снежных драконов» строят?

Вот такие большие надежды у путинских террористов на своих коллег из «Талибан».

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