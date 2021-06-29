Активист «Страны для жизни» Дмитрий Попов попросил лишить его гражданства России 29.06.2021, 14:22

Дмитрий Попов

Политзаключенный заявил, что «не хочет быть гражданином страны-предательницы».

Суд над гражданином России Дмитрием Поповым, администратором социальных сетей «Страны для жизни», проходит прямо сейчас на территории Гомельского СИЗО-3.

Политзаключенный написал письмо, в котором призвал Путина лишить его гражданства России:

— Я больше года ждал, что Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Путин В.В. После проверки оказалось, что это совсем не так.

На своих у России избирательная слепота. Вступаются лишь за тех, помощь которым может принести политические очки руководству России. За простых смертных, как я, который не снимет санкции, не купит лишний танкер нефти, никто не заступится.

Тем не менее, именно Россию я называл своей Родиной.

В ответ же от единожды пришедшего ко мне в СИЗО консула: "Дима, ну вы же все понимаете!»

Нет, не понимаю.

Я отказываюсь понимать, почему за целый год российское консульство поинтересовались моей персоной единожды.

Я отказываюсь понимать, почему тот диалог происходил после пыток в отношении меня в присутствии сотрудника КГБ.

Я отказываюсь принимать столь циничное российское государство к своим гражданам.

Я не хочу иметь паспорт страны, которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны.

Для меня это подлое и жестокое предательство. Быть гражданином страны-предательницы я не хочу и не буду.

Резюмируя все вышесказанное, прошу президента Российской Федерации Путина В.В. лишить меня гражданства России.

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