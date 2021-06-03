Генсек НАТО и премьер Британии поддержали жесткие санкции против режима Лукашенко 14 3.06.2021, 7:32

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Йенс Столтенберг и Борис Джонсон

фото: reuters

Ответ властям Беларуси будет обсуждаться 14 июня на саммите Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержали жесткий ответ властям Беларуси за действия, которые привели к аресту оппозиционного журналиста, сообщает «Голос Америки».

Выступая на совместной пресс-конференции в Лондоне, которая прошла в резиденции премьер-министра Великобритании, Столтенберг заявил, что принудительная посадка гражданского самолета и арест журналиста, находившегося на борту лайнера, осуществленные властями Беларуси в прошлом месяце, являются нарушением международных норм и правил. Он призвал к немедленному освобождению Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги.

Столтенберг сказал, что он приветствует санкции, введенные против Минска Великобританией, Европейским союзом и другими союзниками НАТО. Джонсон добавил, что сейчас важно убедиться в полном выполнении этих санкций, и, возможно, усилить их. Британский премьер назвал этот инцидент «ужасающим и возмутительным», подчеркнув важность совместных действий союзников против белорусских властей.

30 государств-членов НАТО опубликовали в среду короткое заявление с осуждением действий официального Минска, однако не включили в окончательный текст резолюции упоминание о санкциях, к чему призывали, в частности, балтийские государства и Польша.

Столтенберг сказал, что этот вопрос обязательно будет обсуждаться на саммите НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе.

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