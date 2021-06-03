Британцы построили паб из песка 3.06.2021, 18:45

Фото: Globallookpress.com

Заведение откроется в ближайшее время на пляже Портминстер.

В британском прибрежном городе Сент-Айвс графства Корнуолл построили пляжный паб. Его конструкции полностью сделаны из песка, глины, дерева и бамбука, сообщает Daily Mail.

Заведение откроется в ближайшее время на пляже Портминстер. Автором проекта выступила эксперт по экологическому строительству Молли Уинделс-Лайт (Molly Windels-Lyte). Все конструкции были созданы вручную. Теперь на пляже расположена стена-каркас из песка и глины. Перед ней стоит небольшая барная стойка, а на территории оборудованы шесть зон с сидениями и столами.

Паб проработает до 7 июня 2021 года. После объекты уберут с пляжа и смогут переработать или использовать повторно. «Идея стопроцентно натурального бара заключалась в том, чтобы создать место, которое бы подходило для общения и сохраняло связь с природой. Ограничиваясь натуральными материалами, многие из которых уже были переработаны, мы надеемся показать, что можем строить, работая вместе с природой, а не против нее», — пояснила Уинделс-Лайт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».