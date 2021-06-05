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«Выключи телевизор, включи мозг»

  • 5.06.2021, 18:04
  • 1,742
«Выключи телевизор, включи мозг»
Фото: Shutterstock

В минском Зеленом луге появились протестные граффити.

В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко и в поддержку политзаключенных.

Партизаны партизаны украшают свои города.

- Когда похищают голоса людей, запрещают говорить правду СМИ - говорить начинают стены и камни, - пишет телеграм-канал «Менск разам», публикуя бело-красно-белые фото.

Про протестные граффити в минском Зелёном луге пишет телеграм-канал «Баста!».

- Выключи телик, включи мозг! - советуют партизаны.

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