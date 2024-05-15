Под удар ATACMS в Бельбеке попали российские самолеты МиГ-31К 15.05.2024, 14:01

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Опубликованы спутниковые снимки.

Аэродром Бельбек в Крыму был атакован в ночь на 15 мая. Там зафиксирован пожар, не исключается, что под удар попали российские самолеты.

Об этом сообщают «Крым.Реалии» и Defense Express.

«Крым.Реалии» опубликовали спутниковые изображения, на которых зафиксирован пожар. Он возник 15 мая в районе аэродрома Бельбек.

В Бельбеке дислоцируется 38 истребительный авиационный полк РФ и Севастопольский аварийно-спасательный центр. Там базируются 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три учебно-боевых Су-27УБ и пять самолетов Су-30М2.

Ранее в сети показали спутниковые снимки за 31 марта, на которых можно рассмотреть, какие самолеты находились на авиабазе Бельбек (кроме находившихся в укрытиях, если таковы были). На фото можно насчитать 24 самолета и шесть вертолетов, в том числе четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К. Эти самолеты являются носителями ракеты «Кинжал».

Издание Defense Express отмечает, что если сравнить эти снимки и карту пожаров на аэродроме Бельбек, то можно предположить, что под удар сегодня попали МиГ-31К.

«Если сравнить эти снимки и карту пожаров на территории аэродрома после удара, то можно предположить, что ATACMS могли попасть прежде всего в МиГ-31К», - отмечают аналитики.