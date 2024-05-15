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Чем классическая водка отличается от особой: бармен дал простой ответ

  • 15.05.2024, 13:50
Чем классическая водка отличается от особой: бармен дал простой ответ

Есть ряд характеристик, которые влияют на вкус напитка.

Особая водка отличается от классической водки некоторыми характеристиками, такими как способ изготовления, вкусовые качества и содержание спирта, пишет glavred.info. О том, чем классическая водка отличается от особой рассказал у себя в Instagram профессиональный бармен Роман Кулик.

Чем классическая водка отличается от особой

По его словам, на бутылках с водкой часто можно увидеть надписи «Классическая» или «Оригинальная», «Особенная», «Айс», «Платинум», «Спешл» и тому подобное.

«Чем они отличаются? В особой водке или «Айс», используют ароматические спирты. (В водке «Айс» - ред.) используется ароматический спирт мяты. И она имеет легкий мятный после вкус. Также они могут (иметь вкус - ред.) лимона, петрушки, лайма и т.д.», - указывает бармен.

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