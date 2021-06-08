Foreign Policy: Чтобы добраться до Лукашенко, накажите его «денежные мешки» 4 8.06.2021, 10:32

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Реакция США на захват самолета в Беларуси станет тестом для Джо Байдена.

Эксперт по России Джон Харди в статье для издания Foreign Policy призвал к максимально жестким мерам, которые нужно вводить по очереди в ответ на поведение Лукашенко.

Реакция США на захват самолета в Беларуси станет тестом для Джо Байдена, который обещал восстановить трансатлантическое партнерство и глобальное лидерство США.

Все символические санкции минская хунта рассматривает не иначе, как «зеленый свет» на беспредел. Поэтому в качестве наиболее эффективного ответа США на захват самолета предложено принять немедленные санкции против «кошельков режима», секторальные санкции, организовать массовую высылку представителей МИД из США и стран ЕС, и исключить Беларусь из Интерпола чтобы лишить режим возможности репрессий за рубежом.

В тексте поименно указаны как кандидаты на санкции: Александр Шакутин, Николай Воробей, Александр Зайцев, Алексей Алесин, Боголюб Карич и все связанные с ними компании.

Отдельно предложено автоматически добавлять в санкционные списки все компании, которые эти люди используют для обхода санкций, в случае переоформления – расширять санкции на членов их семей.

Предложено сфокусировать внимание спецслужб на всей активности людей из санкционных списков для немедленного обновления всех данных и остановки их бизнесов.

Также предложено ввести секторные санкции против всей нефтяной, нефтехимической, и калийной индустрии.

Харди также предлагает страны G7 поддержать приглашение Тихановской на саммит «большой семерки» на этой неделе, а Евросоюзу – объявить о безвизовом въезде и максимальном упрощении легализации в странах ЕС для тех, кто вовлечен в распространение информации о событиях в Беларуси.

«Запад может встать на защиту своих ценностей если твердо выступит в поддержку белорусов. Нельзя позволить себе упустить нынешний момент», — говорится в статье.

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