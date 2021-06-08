Ученые могут разработать универсальную вакцину от коронавирусов 1 8.06.2021, 12:30

Еще до пандемии COVID-19 большинство людей во всем мире уже болели коронавирусом, хотя и гораздо менее опасным.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые из исследовательского института Скрипс Ресерч изучили, как предыдущий контакт с коронавирусами влияет на иммунный ответ на COVID-19. При этом они обнаружили одно перекрестно-реактивное антитело, которое срабатывает при COVID-19, пишет healthinfo.ua.

Полученные данные могут помочь в поиске вакцины или лечения антителами, которые работают против большинства или всех коронавирусов, рассказывает старший автор исследования доктор Райес Андраби из отдела иммунологии и микробиологии.

«Изучая образцы крови, собранные до пандемии, и сравнивая их с образцами людей, которые были больны COVID-19, мы смогли точно определить типы антител, перекрестно реагирующих не только на менее тяжелые коронавирусы, но и на SARS-CoV-2», - рассказывает Андраби.

В более поздних тестах антитело также нейтрализовало SARS-CoV-1, коронавирус, вызывающий SARS или тяжелый острый респираторный синдром. Открытие может стать важным шагом в разработке вакцины против коронавируса, которая сможет защитить от всех вариантов семейства.

«Еще один смертельный коронавирус, вероятно, снова появится в будущем. Нам нужно подготовиться к этому», - отмечает профессор Деннис Бертон.

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