Представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Австралии подал в отставку 8.06.2021, 13:19

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Уоррен Рейнолдс

Фото: 9news.com.au

Он заявил, что не хочет помогать Лукашенко.

Как стало известно сайту Charter97.org, представитель Белорусской Торгово-Промышленной Палаты в Австралии Уоррен Рейнолдс подал заявление об отставке на имя председателя БелТПП Владимира Улаховича.

Основанием для своего решенияРейнолдс называет невозможность «мириться с беззаконными и преступными действиями режима Лукашенко» и заявляет, что он не видит «более возможным быть представителем какого-либо официального органа правительства Лукашенко, или поддерживать его, или ассоциироваться с ним».

В 2012-2018 гг. Уоррен Рейнолдс был почетным консулом Республики Беларусь в Австралии, а с 2011 года – представителем БелТПП на южном континенте. Пик активности г-на Рейнолдса пришелся на 2013-2016 годы.

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