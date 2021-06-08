Дочь милицейского начальника из Гродно посадили на 15 лет в Непале 47 8.06.2021, 14:09

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Алина Алдошина с отцом Алексеем Алдошиным.

Фото: Алина Алдашина / vk.com

Депортировать Алину Алдошину на родину не собираются.

О гродненцах Алине Алдошиной и Павле Васильеве не было слышно с начала 2020 года, когда было возбуждено судебное дело. Молодых людей задержали 21 декабря 2019 года в Международном аэропорту Катманду с 6 килограммами кокаина, спрятанного в зимних куртках. Belsat.eu выяснил, что девушку и парня приговорили к 15 годам в непальской тюрьме и штрафу $ 4300.

Фото: Алина Алдошина, Павел Васильев/ Inatagram

Дживан Ниравля из непальского Бюро Контроля за наркотиками сообщил, что Алина Алдошина и Павел Васильев отбывают наказание в тюрьме в Катманду, и депортировать белoрусов на родину не собираются.

«Суд вынес решение: 15 лет тюремного заключения, и каждый должен выплатить штраф в размере $ 4300».

Фота: Бюро кантролю за наркотыкамі Непалу

О задержании белорусских граждан стало известно 25 декабря 2019 года. Кокаин обнаружили во время досмотра багажа белорусов рентгеном в аэропорту. Молодые люди прилетели из Турции и в тот же день должны были сесть в самолет на Гон-Конг.

Фота: Бюро кантролю за наркотыкамі Непалу

Алина рассказывала после задержания, что они не знали о кокаине и решились на перевоз курток, так как хотели быстро заработать – Павел собирал деньги на компьютер, чтобы учиться программированию. На допросе в полиции беларусы признались, что товар им передали двое граждан Боливии во время встречи в отеле. Заказчики сказали, что куртки пропитаны каким-то медицинским препаратом. Гродненцам обещали за работу 2000 долларов.

Известно, что Алина – дочь первого заместителя начальника ОВД и главы криминальной милиции администрации Ленинского района Гродно Алексея Алдошина.

Алина Алдошина с отцом Алексеем Алдошиным.

Фото: Алина Алдашина / vk.com

Последний раз Алина Алдошина была онлайн в прошлом году в начале мая.

Шесть килограммов кокаина – большой объем наркотиков, и такое преступление в Непале наказывается заключением от 15 до 25 лет, а также штрафом от $ 4400 до $ 22 000. Получается, что белoрусам дали наименьший возможный срок.

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