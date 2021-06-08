Медики объяснили, сколько кофе нужно пить, чтобы жить дольше 10 8.06.2021, 14:34

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В журнале Annals of Internal Medicine опубликованы два новых исследования.

Хотите здоровое сердце? Пейте кофе! Хотите уменьшить риск рака? Пейте кофе! От деменции, болезней печени и эндокринной системы, для здорового метаболизма и даже красивой фигуры — все это кофе. А недавно наука подтвердила: кофе необходим еще и для долголетия, пишет healthinfo.ua.

Если вы планируете активную старость, если всерьез относитесь к профилактике возрастной деменции и хотите сохранить когнитивные способности и память до самого преклонного возраста, вам точно не обойтись без кофе. Впрочем, кофе нужен всем, кто в принципе намерен дожить до старости, причем, как показывают недавно опубликованные исследования, до самой глубокой – кофе и правда продлевает нашу жизнь.

Два новых исследования, опубликованные в журнале Annals of Internal Medicine, только подтвердили хорошие новости. В общей сложности исследователи изучили состояние здоровья 700 тысяч человек и пришли к выводу: регулярное употребление кофе помогает снизить риск практически всех заболеваний, которые влияют на продолжительность жизни как у мужчин, так и у женщин.

Более того, как подтвердили результаты первого исследования, те, кто регулярно выпивают несколько чашек кофе в день, в итоге меньше склонны к самоубийству, чем те, кто предпочитает другие напитки.

Результат второго исследования впечатляет еще сильнее: было установлено, что кофе увеличивает продолжительность жизни на 18% — вне зависимости от пищевых привычек, образа жизни и даже наличия хронических заболеваний.

Но сколько же кофе стоит пить, чтобы прожить дольше?

Авторы исследований утверждают: если вы выпиваете ежедневно от двух до четырех черного кофе (без сахара, молока и других добавок), вы вполне можете рассчитывать на более высокую продолжительность жизни.

Более того, исследователи рекомендуют выбирать кофейные зерна более сильной обжарки: дело в том, что химические вещества фенилинданы, которые высвобождаются в процессе обжарки, препятствуют «слипанию» двух фрагментов белка, что обычно приводит к развитию болезни Паркинсона и Альцгеймера. Так что выбирая кофе сильной обжарки, мы не только повышаем вероятность дожить до глубокой старости, но и увеличиваем шансы сделать ее активной и здоровой.

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