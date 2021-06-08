«Коммерсантъ»: Лукашенко не контролирует ситуацию в Беларуси 11 8.06.2021, 15:04

27,036

Фото: AFP

Москва изменит свою политику по отношению к белорусскому режиму?

Обозреватель российского издания «Коммерсантъ» Михаил Гуревич отреагировал на последние заявления Путина о Беларуси. Глава Кремля отметился высказываниями, которые точно не понравятся Лукашенко.

Российский президент заявил, что изменения в белорусском обществе происходят в соответствии с объективными обстоятельствами, и в эти процессы не стоит вмешиваться.

«Все равно, как бы ни было, кто бы ни говорил, что какой-то режим там что-то подавляет, все равно изменения в любом обществе будут происходить в соответствии с объективными обстоятельствами, связанными с развитием этого общества. Не надо в это вмешиваться никогда», – заявил он.

Михаил Гуревич отмечает, что Лукашенко не контролирует ситуацию в Беларуси:

– Не забыл о своем недавнем сочинском визави и Владимир Путин. Любопытно, что, несмотря на портфель с документами, которые были продемонстрированы Путину неделю назад, ответы президента России на вопросы про Беларусь звучали крайне аккуратно и даже отстраненно. Все, что произошло с Протасевичем и самолетом, он знает исключительно по рассказам Лукашенко. Вникать в это дело не желает. Да и «истина всегда, как обычно, где-то там посередине находится». Сказано это было не только про инцидент с Ryanair, но и в общем о политических процессах.

Непонятно, стоит ли искать в путинских формулировках изменения политики Москвы, или это просто заготовка на будущее, например, для предстоящего саммита в Женеве. Но в целом такая концентрация внимания к новостям из Минска на Питерском форуме наверняка у многих в Кремле вызывает раздражение.

Получается, что, несмотря на многократные заверения, ситуация в республике не только не взята под контроль, но и бесконечно обрастает все новыми и новыми скандалами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».