Греция введет привилегии для вакцинированных 1 9.06.2021, 14:58

Их введут уже осенью.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о планах правительства ввести привилегии для вакцинированных, такие как посещение ресторанов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на греческие СМИ.

Мицотакис сказал, что осенью правительство введет правила для вакцинированных граждан, и добавил, что никто не сможет помешать владельцу ресторана принимать только вакцинированных посетителей.

Он также высказался за обязательную вакцинацию медицинского персонала, подчеркнув, что "чрезвычайно обнадеживает" тот факт, что количество новых случаев COVID-19 и госпитализаций постоянно сокращается.

Однако он добавил, что "очень грустно, что подавляющее большинство тех, кто находится в отделении интенсивной терапии, - это граждане, которые решили не вакцинироваться".

Национальная организация здравоохранения Греции (EODY) объявила во вторник о 1339 новых случаях заражения в стране по сравнению с 808 днем ранее, в результате чего общее число достигло 411 534.

Данные EODY также показали, что в больницах находился 381 пациент (средний возраст 68 лет) по сравнению с 392 днем ранее.

В то же время число смертей от COVID-19 возросло до 30 во вторник с 24 в понедельник, в результате чего общее число погибших достигло 12 331 человек.

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