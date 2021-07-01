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Instagram объявил, что полностью переориентируется на видео

  • 1.07.2021, 18:44
Instagram объявил, что полностью переориентируется на видео

Глава Instagram назвал TikTok и YouTube главными конкурентами компании.

Руководитель Instagram Адам Моссери опубликовал видео, в котором пообещал, что платформа позволит пользователям экспериментировать с «широкоэкранным, иммерсивным, развлекательным и мобильным» видео. Также компания изменит алгоритм рекомендаций: в ленту будут попадать публикации тех аккаунтов, на которые пользователь не подписан. Сейчас они находятся в отдельной вкладке с рекомендациями, передает РБК.

«Мы больше не приложение для обмена фото или квадратными снимками», — заявил Моссери.

По его словам, в Instagram люди заходят, чтобы отдохнуть и развлечься, но платформа существует в высококонкурентной среде. «TikTok огромен, YouTube еще больше, и есть много других выскочек», — сказал Моссери.

Новые функции в приложении не появятся сиюминутно. Instagram начнет тестировать их в ближайшие месяцы.

Глава соцсети добавил, что платформа будет уделять еще больше внимания поддержке авторам контента, а также шопингу и обмену сообщениями.

Instagram уже сделал конкуренцию с TikTok своим приоритетом, запустив сервис коротких видео Reels, который позволяет снимать и загружать в ленту 15-секундные ролики с музыкой и эффектами. В конце июня сервис стал доступен российским пользователям.

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