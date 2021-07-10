Стрельба на границе Афганистана и Туркменистана: стали известны новые подробности 4 10.07.2021, 8:34

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Приграничный поселок Тургунди захвачен талибами.

Из афганского поселка Тургунди (провинция Герат) на границе с Республикой Туркменистан доносились звуки стрельбы. Об этом сообщила со ссылкой на источники Turkmen.news - независимая новостная организация, зарегистрированная в Нидерландах, передает dw.com.

Как в свою очередь передала на своем сайте в пятницу, 9 июля, афганская информационная телевизионная сеть TOLOnews, Тургунди захвачен боевиками исламистской радикальной группировки "Талибан".

По данным Turkmen.news, днем через Серхетабад на юге Туркменистана, находящийся в непосредственной близости от афганского Тургунди, проехали восемь грузовиков с солдатами в полной экипировке, а также мотоциклисты.

Собеседник информационного агентства уточнил, что туркменистанские военные начали эвакуировать свои семьи подальше от границы с Афганистаном. "Отправляют жен и детей домой, к родным, сейчас опасно", - сообщил источник.

TOLOnews: контроль талибов перешел КПП на границе с Ираном

Между тем TOLOnews передала, что под контроль талибов также перешел контрольно-пропускной пункт (КПП) "Ислам-Кала" (провинция Герат) на границе Афганистана с Ираном. Нисар Насери, исполняющий обязанности начальника таможенного управления Герата, уточнил при этом, что работа таможенных органов на КПП остановлена.

Населенный пункт Ислам-Кала располагается в 120 км от одноименной столицы провинции. По данным СМИ, афганские военные, дежурившие на КПП, покинули свои позиции и направились в Иран в поисках убежища. Между тем МВД Афганистана отрицало потерю правительственного контроля над этим пунктом, отмечал афганский телеканал 1TV.

Лавров: РФ не будет принимать мер, пока обострение не выходит за границы Афганистана

Тем временем находящейся в Москве глава делегации талибов Шахабуддин Делавар выступил с утверждением, что радикальное движение контролирует 174 уезда в Афганистане.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 9 июля заявил, что Россия не будет принимать никаких мер, пока обострение обстановки в Афганистане не оказывает влияния на ситуацию на территории союзников Москвы.

Войска США и НАТО должны выйти из Афганистана к концу августа

В свою очередь президент США Джозеф Байден 8 июля сообщил, что американские войска будут полностью выведены из Афганистана к 31 августа. По его словам, военнослужащие выполнили все поставленные перед ними задачи, а вывод войск сейчас проходит "безопасно и организованно". Изначально планировалось, что США вернут своих солдат из Афганистана к 11 сентября 2021 год, но этот процесс идет быстрее, чем ожидалось.

Ранее, на фоне наступления боевиков власти Таджикистана обратились к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь в охране южной границы страны.

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