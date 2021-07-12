Черная метка Лукашенко для Додона 3 12.07.2021, 8:30

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фото: БЕЛТА

Ничто на Земле не проходит бесследно.

Последствия российской политики ожидаемо наступают в стране черешни, вин и прекрасной музыки (люди там тоже в основном очень приятные), пишет Telegram-канал «Люстэрка ўлады».

В Молдове на досрочных парламентских выборах пророссийский блок Воронина и экс-президента социалиста Игоря Додона проигрывает со счетом примерно 3:5 проевропейской партии президента Майи Санду. Партия «Шор» во главе с Иланом Шором при необходимости вступит с ней в коалицию. Это если партии Санду не хватит мандатов.

Мы не знаем, в какой степени российская поддержка Лукашенко и радостное общение Додона с Лукашенко повлияла на выбор молдавских избирателей. Но тема в ходе выборов ооочень активно звучала в агитации проевропейских сил.

Естественно, приводя к росту отвращения к российским властям. А страна-то весьма русскоязычная, в значительной степени русскокультурная и совершенно глубоко исторически православная.

Так что привет!

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