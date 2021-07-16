Участникам «дела студентов» вынесли приговоры 11 16.07.2021, 11:59

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фото: NAVINY.BY

Поддержать студентов пришло множество белорусов и дипломаты иностранных государств.

В Минске огласили приговор обвиняемым по «делу студентов». 11 фигурантов дела получили два с половиной года колонии. Глеб Фицнер, единственный признавший вину, получил два года колонии, сообщает телеграм-канал «Студэнцкая думка». Именно такие сроки для фигурантов дела запрашивало обвинение.

Обвиняемыми по делу проходят 12 человек: студенты БГУ Ксения Сырамалот, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик, Илья Трахтенберг; студентки БГПУ Яна Орбейко и Кася Будько; отчисленные из БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко; студентка Академии искусств Мария Каленик; студент МГЛУ Глеб Фицнер, а также преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница медуниверситета и представитель Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам.

До начала суда в здании Дома правосудия собралось много людей. На оглашение приговора приехали представители нескольких посольств. Однако ни дипломаты, ни многие из пришедших, не смогли попасть в зал суда. Как сообщает телеграм-канал «Координационный совет», было объявлено, что в зале не осталось свободных мест.

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