ЕГУ поддержал борющихся белорусов 1 17.07.2021, 19:42

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Университет призвал международное сообщество противостоять белорусскому режиму.

Заявление ЕГУ о поддержке гражданского сообщества Беларуси:

- Сообщество Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) выражает категорический протест против насилия и репрессий в отношении гражданского сообщества Беларуси, в частности, новой волны массовых арестов и преследований, которым подверглись десятки организаций и активистов в последние дни.

Будучи основанным в 1992 году с целью возвращения Беларуси в европейское интеллектуальное пространство, ЕГУ убеждён, что независимая и открытая миру Беларусь невозможна без институтов гражданского общества, разделения ветвей власти, верховенства права, плюралистической политической системы и независимых медиа.

Жертвами продолжающихся на протяжении последних 11 месяцев репрессий оказались все жители Беларуси, непрекращающаяся безнаказанность и пренебрежение гарантированными Конституцией правами и свободами граждан создаёт прямую угрозу государственности и суверенитету Беларуси.

Среди тех, кто подвергаются репрессиям находятся социальные партнёры и соратники университета, институты культурной дипломатии, правозащитники и независимые журналисты. Мы солидарны с теми, кто подвергается давлению и несправедливому преследованию.

ЕГУ будет продолжать прикладывать усилия для того, чтобы добиться прекращения насилия в отношении мирных граждан Беларуси. ЕГУ призывает партнёров и международное сообщество продолжить оказывать поддержку гражданскому сообществу и противостоять безнаказанности в Беларуси. Объявленные властями угрозы по устранению всего гражданского сектора Беларуси являются абсолютно неприемлемыми и попрекающими международные обязательства и конституционные гарантии.

Белорусский университет в изгнании настаивает на безотлагательном освобождении политических заключённых и всех, несправедливо преследуемых, в том числе студентов Марфы Рабковой, Акихиро Гаевского-Ханада, выпускников Софии Сапега, Николая Дедка и Владимира Малаховского, а также бывшей преподавательницы ЕГУ Татьяны Кузиной.

ЕГУ и впредь будет предоставлять академическое убежище для тех студентов, преподавателей и исследователей из Беларуси, которые подвергаются политическому преследованию.

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