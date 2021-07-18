Франция изменила правила въезда для туристов 4 18.07.2021, 10:44

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Они вступили в силу в ночь на воскресенье, 18 июля.

Франция усилила ограничения для непривитых туристов. Теперь прибывающие из ряда европейских стран, должны будут показать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение предыдущих 24 часов. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, сообщает France24.

Новые правила распространяются на прибывающих из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Греции и Нидерландов и других стран и вступили в силу в ночь на воскресенье, 18 июля.

До этого прибывающие из Великобритании должны были показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до вылета. Прибывшие из Испании, Португалии, Кипра, Нидерландов и Греции должны были показать тесты, сданные в течение 72 часов.

Однако для полностью вакцинированных путешественников границы откроют независимо от страны происхождения.

"Допустят вакцинированных только утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам вакцинами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Janssen", - сказал Кастекс.

Около 35,5 миллионов человек - чуть более половины населения Франции - получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) заявил на этой неделе, что ожидает резкого увеличения числа случаев коронавируса, и к 1 августа число новых случаев инфицирования в ЕС увеличится почти в пять раз.

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