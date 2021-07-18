Будут делать пластику: медики рассказали о состоянии пострадавших от удара молнии под Минском 7 18.07.2021, 15:19

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Врачи готовятся к проведению оперативных вмешательств.

Состояние пациентов, пострадавших накануне от удара молнии на озере в Стайках, оценивается как средне-тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Сейчас врачи готовят их к проведению оперативных вмешательств. Это будет комплекс хирургического лечения с удалением поврежденных ожогами тканей и последующим проведением пластики», – сказано в сообщении.

Напомним, что в больницы Минска вечером 17 июля поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы.

На месте трагедии работали четыре бригады скорой помощи Минской области. Как выяснили специалисты СМП, группа молодых людей 1993-1996 годов рождения решила спрятаться под деревом в грозу, но в него ударила молния.

Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, спасти не удалось.

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