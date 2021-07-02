10 лет спустя: как изменился белорусский авторынок после повышения таможенных пошлин 2.07.2021, 11:36

Раньше люди могли пригнать машину нормального европейского качества и ездить на ней еще лет десять.

Когда 1 июля 2011 года в Беларуси начали действовать новые ставки таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей из-за границы, государство рассчитывало, что белорусы со временем пересядут из старых европейских иномарок на новые авто и автомобильный рынок обновится. Но чего на самом деле добились власти и в каком состоянии находится рынок спустя 10 лет, узнала Intex-press.

Доход – около 1000 евро на машине

В 2000-х «бизнес» по перегону автомобилей из Европы был пусть и нелегальным, но довольно выгодным. Причем как для покупателей, которые могли приобрести машину в хорошем состоянии и по адекватной цене, так и для продавцов: они на этом неплохо зарабатывали.

Житель Барановичей Алексей был одним из таких продавцов. Он пришел в «бизнес» в 2008 году, будучи студентом, и гонял машины из Европы на протяжении двух лет. За это время он смог провезти в Беларусь порядка 30 автомобилей, а на каждой машине, по словам Алексея, перекупщики тогда зарабатывали около 1000 евро.

– В Европе мы покупали машину за 3500 евро, с оформлением документов и страховки выходило 4000–4200 евро, а в Беларуси продавали ее за 5000. Чаще всего машины сбывали на авторынке в Гродно, иногда ездили в Минск: там можно было продать дороже, – рассказывает горожанин.

За одну поездку один перекупщик мог пригнать до трех автомобилей (перегонщики искали в Беларуси людей с визами и брали их с собой в поездки, чтобы можно было оформить документы сразу на несколько автомобилей).

Но в 2011 году все изменилось. После того, как Беларусь подогнала свои ставки таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей под уровень стран Таможенного союза, стоимость растаможки выросла в разы. К примеру, если до 1 июля 2011 года растаможить автомобиль 2003 года с объемом двигателя 2000 куб. см стоило 800 евро, то после стоимость растаможки выросла до 9600 евро!

Нельзя сказать, что белорусы вовсе отказались ввозить машины из-за границы (чтобы сэкономить на растаможке, люди стали выбирать авто поновее с небольшим объемом двигателя), но только за первый год действия новых ставок таможенных пошлин ввоз бэушных иномарок в Беларусь сократился в 10 раз. А гонять их с целью перепродажи и вовсе стало не выгодно.

«Пытаются восстановить то, что восстановлению не подлежит»

Когда вводились новые ставки таможенных пошлин, Лукашенко обещал, что простые белорусы не почувствуют себя ущербными в плане покупки авто, мол, «богатый все равно купит и с пошлинами, а для людей среднего достатка, бедных мы подумаем, как выйти из этой ситуации».

– Ничего не хочу обещать, но не бывает безвыходных ситуаций. Мы проработаем с Россией разные варианты. Вплоть до строительства у нас автомобильного завода, – говорил он.

Автомобильный завод в Беларуси действительно построили, а продажи новых автомобилей в стране выросли: если в 2011 году, по данным Белорусской автомобильной ассоциации, было продано порядка 16 тысяч авто, то к 2020 году эта цифра выросла до 53 тысяч.

Вот только новые машины российской сборки не всем пришлись по душе, как по качеству, так и по цене. Сегодня новый автомобиль стоит как минимум 10 000 долларов в эквиваленте. Большинство же автовладельцев, в том числе в нашем городе, могут себе позволить авто не дороже 3000–4000 тысяч долларов, говорят специалисты по продаже подержанных автомобилей.

Сотрудники автохаусов отмечают, что состояние авторынка за эти годы только ухудшилось, так как за неимением средств на покупку новых автомобилей «люди пытаются восстановить то, что восстановлению не подлежит».

– Раньше люди могли пригнать машину нормального европейского качества возраста 5–7 лет и кататься на ней еще лет десять. Сейчас это сделать невозможно, – говорит Юрий, владелец одного из барановичских автохаусов. – Машины в Беларуси просто ходят по кругу, а люди ездят на авто, которым по 20–25 лет. Выбора на рынке нет.

«В реальности – полная противоположность описанию»

То, что купить хороший и недорогой подержанный автомобиль в Беларуси сегодня – большая проблема, отмечают и автовладельцы. К примеру, 25-летний Владислав, который не так давно менял автомобиль, не смог выбрать даже из пяти понравившихся на первый взгляд вариантов.

– В одной машине потолок оказался замазан монтажной пеной, хотя продавец меня о таких «сюрпризах» не предупреждал. Другая машина в реальности оказалась полной противоположностью тому, что было написано на сайте, и была разбита чуть ли не вдребезги, – рассказывает Владислав.

Лишь по счастливой случайности парню удалось найти подходящий автомобиль, и то у родственника.

Как и чем будет жить белорусский авторынок дальше, покажет время. Но пока единственным плюсом для автовладельцев от высокой растаможки специалисты видят лишь то, что большинство из них стали бережнее относиться к своим автомобилям.

– Из-за того, что в наше время приобрести хороший подержанный автомобиль европейского производства проблематично, а покупать новый слишком дорого, стало заметно, как многие автовладельцы стали аккуратнее обращаться со своими машинами. Если раньше люди понимали, что можно без особых проблем пригнать хорошее авто из Европы, то сейчас такой возможности у них нет, – резюмирует владелец автохауса Юрий.

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