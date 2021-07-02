Сотрудники европейского Frontex приехали охранять границы Литвы и Латвии от нелегалов с территории Беларуси

Сотрудники европейского Frontex приехали охранять границы Литвы и Латвии от нелегалов с территории Беларуси2
- 2.07.2021, 13:45
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Операция начнется с размещения 10 офицеров на патрульных машинах.
Страны Балтии попросили помощи из-за увеличения количества незаконных пересечений границы из Беларуси в последние недели.
Агентство Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex в ответ отправило сотрудников в Литву и Латвию в связи с резким увеличением потока мигрантов со стороны Беларуси. Об этом сообщается на сайте Frontex.
Указано, что Литва и Латвия обратились в это европейское агентство с просьбой отправить им пограничников из-за увеличения количества незаконных пересечений границы из Беларуси в последние недели.
Операция начнется с размещения 10 офицеров на патрульных машинах. Их количество будет постепенно увеличиваться.
Только в июне было обнаружено более 400 человек, незаконно прибывших в Литву из Беларуси. Это в шесть раз больше, чем за весь прошлый год. Однако уже 1 июля нелегалы пошли на рекорд. 150 человек задержали литовские пограничники на литовско-белорусской границе за сутки. По состоянию на 2 июля, всего с начала года в Литву пытались вбежать, переползти и перелезть 822 нелегальных мигранта со стороны Беларуси.
В Латвии такого всплеска пока не наблюдалось, но страна уже обратилась во Frontex в качестве меры предосторожности.
Ранее в интервью Financial Times министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что к подвозу беженцев на границу имеет отношение государственная турфирма Центркурорт, которая помогает ввозить людей в Беларусь.
После этого, по данным Службы государственной охраны границы Литвы, белорусские криминальные группировки отвозят мигрантов из Ирака, Сирии, Йемена и Турции на границу с Литвой и дают нужные инструкции. На литовской границе эти люди просят убежища.
Напомним, в Литве обсуждают построение забора на границе с Беларусью. Рассматриваются разные варианты: одиночный забор, двойной, с колючей проволокой или сигнализацией. При этом вдоль всей границы установить забор не получится из-за природного рельефа. На данный момент забор установлен на 78 км границы, протяженность которой 678, 8 км.